Alcalde de La Molina denuncia que es víctima de amenazas de muerte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diego Uceda manifestó que registró las amenazas “en su teléfono” y ya las reportó en la Dirincri.

El alcalde de La Molina, Diego Uceda, señaló en el programa Enfoque de los Sábados que ha sido víctima de amenazas de muerte. El burgomaestre indicó que no ha “querido hacer público la cantidad” de veces que ha recibido mensajes de amedrentamiento; sin embargo, ha optado por hacerlo a “raíz de una solicitud hecha por un grupo de regidores de oposición”, que lo acusan de no “hacer nada” contra los “traficantes” de terrenos.

“Yo no he querido hacer público la cantidad de amenazas de muerte contra mi persona, contra mi hogar y contra mi casa porque no me parecía adecuado. A raíz de una solicitud hecha por un grupo de regidores de oposición respecto a unas invasiones en la zona de Musa, tuvimos que hacer una explicación de las actividades que hacíamos para luchar contra los traficantes de tierras”, expresó.

Asimismo, el burgomaestre señaló que, a diferencia de otros alcaldes, su jurisdicción realiza los desalojos de invasiones con personal civil de la misma Municipalidad.

“Usualmente, algunos alcaldes contratan gente de construcción civil, nosotros no tenemos presupuesto para eso. Nosotros lo hacemos con personal nuestro y el alcalde es quien está supervisando todo esto y, evidentemente, está comprobado que las personas que han hecho este tipo de invasiones son gente vinculada a la extorsión y al sicariato”, acotó.

Amenazas fueron reportadas en la Dirincri

Diego Uceda manifestó que registró las amenazas “en su teléfono” y ya las reportó en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP para las diligencias correspondientes.

“Cuando uno es amenazado, hay que documentarlo, hay que ir a la Dirincri. Además, mostrar con tu teléfono las llamadas telefónicas de amenaza y las grabaciones que yo hice. […] [Las amenazas] están registradas en mi teléfono y están registradas ante la Dirincri, como corresponde”, indicó.