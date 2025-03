Este es el panorama en las estaciones del Metro de Lima un día después del asesinato en paradero de Surco [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hay poca vigilancia en estaciones del Metro de Lima, constató un equipo de RPP. | Fuente: RPP

La tarde de ayer, jueves, un hombre -no identificado- fue asesinado a balazos en el ingreso a la Estación Jorge Chávez del Metro de Lima, en el distrito de Surco; crimen que ha causado gran conmoción entre los usuarios de este importante servicio de transporte público.

Por ello, un equipo de RPP realizó esta mañana un recorrido por varias estaciones del Metro de Lima, para constatar si es que hay presencia de policías o serenos que resguarden la seguridad de los usuarios.

Nuestra reportera inició su camino en la Estación Presbítero Maestro, en el Cercado de Lima, donde no encontró presencia policial, tras lo cual llegó a la Estación Miguel Grau, donde halló similar panorama.

Luego, pasó por la Estación Gamarra, en el distrito de La Victoria, y por la Estación La Cultura, en San Borja; a donde tampoco había vigilancia.

En este último punto, la periodista de RPP conversó con algunos usuarios, que expresaron su malestar por la poca vigilancia que hay en las estaciones del Metro de Lima.

“Debería haber más seguridad, creo yo, en todas las estaciones”, comentó una joven. “La verdad es que esto no es de ahora, tiene muchísimo tiempo. Todos los días no ves presencia de patrulleros, no ves al Serenazgo. Esto se tiene que corregir, sino los próximos vamos a ser nosotros”, indicó, por su lado, un hombre.



Poca vigilancia

Nuestro equipo periodístico continuó su recorrido en la Estación Angamos, donde observó a un agente del Serenazgo edil; tras lo cual llegó a la Estación Ayacucho, en Surco, donde había algunos serenos vigilando.

Finalmente, en la Estación Jorge Chávez, donde ocurrió el asesinato en la víspera, nuestra periodista encontró a un agente policial resguardando la seguridad.

Un señor expresó su preocupación por la presencia de los llamados ‘tarjeteros’, que revenden pasajes en las distintas estaciones del Metro de Lima. “Todos los días que yo vengo hay muy poca policía, y siempre hay revendedores acá en la entrada. Debe haber más control”, advirtió.