Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 4 de agosto | "Al ver esto, Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"
EP 1068 • 11:41

“No nos sumaría nada”: PNP rechazó reglaje a Harvey Colchado y tildó denuncias como “ligeras e imaginativas”

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El coronel en retiro de la PNP Harvey Colchado denunció haber recibido amenazas de muerte y acciones de reglaje en su contra y su entorno familiar.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:48
Asimismo, la PNP emitió un comunicado en el que califica de
Asimismo, la PNP emitió un comunicado en el que califica de "ligeras e imaginativas" las denuncias de Colchado | Fuente: Congreso

El general PNP José Zavaleta de la Dirincri respondió al coronel de la Policía en situación de retiro Harvey Colchado, quien había denunciado ser víctima de reglaje por parte de la PNP.

Colchado afirmó que su caso habría escalado al punto de ubicar efectivos en sus lugares habituales para supuestamente vigilarlo.

Ante esa versión, el general Zavaleta aseguró que no existe ningún tipo de reglaje ni se realiza seguimiento alguno al exjefe de la Diviac.

"Nos damos con la sorpresa de que el oficial en retiro sale a dar una versión como que, si el personal policial se dedicara a estar persiguiéndolo a él, a causarle daños a su integridad física, cuando no es así. Nosotros estamos haciendo un trabajo para poder disminuir la incidencia delictiva y no podríamos estar poniendo personal policial a perseguir a personas que no nos sumaría nada", manifestó.

Asimismo, la PNP emitió un comunicado en el que califica de "ligeras e imaginativas" las denuncias hechas por Colchado y precisa que su intención es desacreditar a la institución.

"La Policía Nacional del Perú rechaza tajantemente las ligeras e imaginativas afirmaciones del mencionado oficial en retiro respecto a marcajes y reglajes de fiscales, periodistas, policías, colaboradores eficaces y testigos; así como, los adjetivos calificativos, agravios e infundios que pretenden desacreditar a los integrantes de nuestra institución", se puede leer en el oficio.

Harvey Colchado dijo haber sido alertado sobre la presencia de personal de la Dirincri frente a sus oficinas

Como se recuerda, Harvey Colchado relató que el pasado 15 de agosto fue alertado sobre la presencia de un suboficial de tercera de la Dirincri, quien habría tomado fotografías frente al edificio donde tiene una oficina en el Centro de Lima.

Ante esta denuncia, el general Zavaleta explicó que dicho agente pertenece a la Dirección contra la Ciberdelincuencia y que se encontraba ejecutando un trabajo de inteligencia relacionado a otro caso, descartando cualquier acción de reglaje contra Colchado.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Harvey Colchado José Zavaleta Reglaje

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA