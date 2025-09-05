“No nos sumaría nada”: PNP rechazó reglaje a Harvey Colchado y tildó denuncias como “ligeras e imaginativas”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El general PNP José Zavaleta de la Dirincri respondió al coronel de la Policía en situación de retiro Harvey Colchado, quien había denunciado ser víctima de reglaje por parte de la PNP.

Colchado afirmó que su caso habría escalado al punto de ubicar efectivos en sus lugares habituales para supuestamente vigilarlo.

Ante esa versión, el general Zavaleta aseguró que no existe ningún tipo de reglaje ni se realiza seguimiento alguno al exjefe de la Diviac.

"Nos damos con la sorpresa de que el oficial en retiro sale a dar una versión como que, si el personal policial se dedicara a estar persiguiéndolo a él, a causarle daños a su integridad física, cuando no es así. Nosotros estamos haciendo un trabajo para poder disminuir la incidencia delictiva y no podríamos estar poniendo personal policial a perseguir a personas que no nos sumaría nada", manifestó.

Asimismo, la PNP emitió un comunicado en el que califica de "ligeras e imaginativas" las denuncias hechas por Colchado y precisa que su intención es desacreditar a la institución.

"La Policía Nacional del Perú rechaza tajantemente las ligeras e imaginativas afirmaciones del mencionado oficial en retiro respecto a marcajes y reglajes de fiscales, periodistas, policías, colaboradores eficaces y testigos; así como, los adjetivos calificativos, agravios e infundios que pretenden desacreditar a los integrantes de nuestra institución", se puede leer en el oficio.

#PNPInforma 📢 | Comunicado n.° 013-2025, dirigido a la opinión pública. pic.twitter.com/JdnuAUC907 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 5, 2025

Harvey Colchado dijo haber sido alertado sobre la presencia de personal de la Dirincri frente a sus oficinas

Como se recuerda, Harvey Colchado relató que el pasado 15 de agosto fue alertado sobre la presencia de un suboficial de tercera de la Dirincri, quien habría tomado fotografías frente al edificio donde tiene una oficina en el Centro de Lima.

Ante esta denuncia, el general Zavaleta explicó que dicho agente pertenece a la Dirección contra la Ciberdelincuencia y que se encontraba ejecutando un trabajo de inteligencia relacionado a otro caso, descartando cualquier acción de reglaje contra Colchado.