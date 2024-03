Un hombre fue asesinado a balazos por un presunto sicario en Santa Anita

Policiales Peritos de criminalística llegaron al lugar del crimen, hallando seis casquillos de bala.

Un hombre fue asesinado de seis disparos por un presunto sicario en la cuadra seis del pasaje Inca Pachacútec, en el distrito limeño de Santa Anita.

Según refirieron fuentes policiales consultadas por RPP, la víctima estaba discutiendo con el presunto sicario, cuando de pronto la conversación escaló y el asesino sacó su pistola y le disparó hasta en seis ocasiones; causándole la muerte de forma inmediata, pues uno de los disparos le cayó en la cabeza.

Tras perpetrar el crimen, el asesino huyó con dirección a la avenida La Encalada, donde un automóvil de color negro lo esperaba para fugarse.

Peritos de criminalística llegaron al lugar del crimen, hallando seis casquillos de bala.

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada. Sin embargo, entre sus pertenencias se encontró un carné de extranjería. A la víctima no le robaron nada, por lo que no se descarta se trata de un ajuste de cuentas.

