SJL: suspenden clases en colegio de Canto Grande tras sufrir ataque con explosivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Colegio Ingeniería, ubicado en la cuadra 1 de la calle Las Orquídeas, en la urbanización Los Jazmines, en Canto Grande, San Juan de Lurigancho, ha cerrado sus puertas debido a un reciente ataque con explosivo en el frontis de la institución.

El hecho se produjo la madrugada de este jueves y obligó a las autoridades del centro educativo disponer la suspensión de las clases presenciales.

El estallido causó temor en los vecinos, quienes denunciaron la poca seguridad y presencia policial en el lugar.

"No, no hay seguridad, nada, sí. Pedimos seguridad, más que nada, que pongan reja, pero algunos vecinos no dejan poner tampoco", manifestó una vecina.

La infraestructura de dos pisos, que incluye a los niveles inicial, primaria y secundaria, no sufrió mayores daños.

RPP pudo constatar que, ocurrido el hecho, un patrullero de la Policía circuló por el lugar. Pese a ello, los padres de familia y vecinos mostraron su preocupación debido a su seguridad y a la de los menores, pues en la zona se ubican diversos colegios particulares y nacionales.