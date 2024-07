Hallan cadáver dentro de un costal a un lado de la Panamericana Norte en San Martín de Porres

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima SMP: hallan cadáver dentro de un costal a un lado de la Panamericana Norte

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Macabro hallazgo. El cadáver de un hombre de aproximadamente 45 años fue encontrado esta madrugada dentro de un costal, a un costado de la carretera Panamericana Norte, a la altura del Puente del Ejército, en la jurisdicción de San Martín de Porres (SMP).

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que el cuerpo se encontraba maniatado y envuelto en un colchón. Se desconoce la identidad de la víctima ni su nacionalidad.

Tampoco son conocidas las causas de la muerte, aunque por la forma en la que fue abandonado el cuerpo no se descarta un ajuste de cuentas.



Vecinos exigen seguridad

El hallazgo causó consternación entre los vecinos, que han exigido a la Policía Nacional y a las autoridades de SMP reforzar el patrullaje en la zona de Zarumilla.

“No es seguro acá. Queremos más seguridad, porque acá prácticamente no hay Serenazgo, no hay nada. No hay mucha vigilancia acá”, manifestó una mujer.

Al cierre de esta nota, el cadáver fue trasladado a la Morgue Central de Lima, para continuar con las diligencias de ley.