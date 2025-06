Taxista fue asesinado al interior de su vehículo en El Agustino

Vecinos hallaron el cuerpo de la víctima dentro de la unidad y reportaron a las autoridades. Familiares del taxista ya conocerían al principal sospechoso del crimen.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un taxista fue asesinado de un balazo por un presunto sicario al interior de su vehículo la madrugada de este jueves en la avenida Las Magnolias, en El Agustino.

Los vecinos de esta zona dieron cuenta del hecho en la mañana, al hallar el cuerpo de la víctima en el asiento del conductor de la unidad

El taxista fue identificado como Eulogio Abel Boza Rojas, de 49 años. Ocurrido el hecho, los vecinos manifestaron a RPP detalles del hecho, así como su preocupación por el aumento de la criminalidad.

Uno de los vecinos dijo que, aproximadamente a las 2 a. m., su suegra se percató de que un vehículo se estacionó en la calle, tras lo cual oyó el disparo, que confundió con el sonido de un cohete.

"Viéndolo ahí no le han querido robar nada, seguramente el señor ha tenido algún problema con alguien. Uno prende el televisor y lo único que hace es mirar muertes. Ahora, yo he salido y me doy con la muerte cara a cara, entonces ya esto viene de más arriba, no hay un control. Yo pienso que los municipales no pueden hacer absolutamente nada si el Estado no actúa como tiene que ser", expresó.

Hasta el lugar llegó la familia del fallecido, quienes no dieron declaraciones. No obstante, afirmaron que ya conocían al que sería el principal sospechoso de este asesinato.

El cuerpo de este hombre fue trasladado hasta la Morgue Central de Lima.