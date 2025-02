“Me he quedado sin nada”: taxista sufre violento robo de su automóvil y pide ayuda para recuperarlo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El taxista afectado pidió la ayuda de la Policía Nacional para ubicar y recuperar su vehículo. | Fuente: RPP

Un taxista vivió momentos de terror junto con su esposa, al ser asaltado por tres delincuentes, quienes le arrebataron su vehículo. El robo se produjo en la avenida Las Palmas, frente al condominio El Palmar, en el límite de los distritos Lurín y Pachacámac.

La víctima se identificó como Carlos Arteaga y contó a RPP que se encontraba regresando a su casa tras culminar su jornada de trabajo, cuando fue sorprendido por tres sujetos a bordo de un mototaxi. Posteriormente, los delincuentes le cerraron el paso, descendieron de la unidad, lo amenazaron con armas de fuego y se llevaron su auto de placa BDC-598.

“[Venía] de recoger a mi esposa. Veníamos ya aquí a mi domicilio y a media cuadra, en la oscuridad, me han cerrado [el paso] con una moto, han bajado dos con pistola, nos han ‘encañonado’ a mí y a mi esposa, nos han tirado al piso y se han llevado el carro. En mi cara se llevaron mi carro, con que tanto esfuerzo trabajo para sacar a mis hijos adelante. Tengo a mis hijos que están en la universidad, todavía estoy pagando mi casa y me he quedado sin nada. […] Eran tres en total, uno que manejaba la moto y dos armados”, relató.

Asimismo, la víctima pidió ayuda a la Policía Nacional para ubicar y recuperar su vehículo, pues aseguró que es su herramienta de trabajo para mantener a su familia.

“Me he quedado sin nada, de dónde voy a sacar para pagar la universidad de mis hijos, lo que debo pagar la hipoteca de mi casa, tengo a mi madre mal también, yo trabajaba para todo eso”, acotó.

Testimonio del taxista. | Fuente: RPP

Taxista denunció el robo en la comisaría

Carlos Arteaga señaló que ya interpuso la denuncia por el robo de su taxi en la Comisaría de Villa Alejandro de Lurín.

Además, el taxista indicó que el asalto se ha registrado en el mismo lugar donde el último miércoles fue baleado un bus de la empresa de transporte ‘Chama’, ataque que dejó herido al chofer del vehículo.

En esa misma línea, los vecinos del sector exigieron la presencia de efectivos de la PNP en la zona ante los constantes hechos de inseguridad que se vienen registrando en esta avenida.