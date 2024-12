Bus de la línea 73 fue atacado a balazos por presunto caso de extorsión en San Juan de Miraflores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguridad San Juan de Miraflores: conductor de la línea 73 fue atacado a balazos por presunto caso de extorsión

Una de las balas le rozó en el pecho al conductor. | Fuente: RPP

Un conductor de la línea ETUPSA 73, ruta 1, fue atacado a balazos durante la madrugada de hoy, domingo 22 de diciembre, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Según las primeras pesquisas, el sujeto fue atacado por desconocidos, quienes iban a bordo de una motocicleta durante el atentado. Los delincuentes dispararon cinco veces en contra de la víctima y una de las balas le rozó en el pecho.

Afortunadamente, el chofer, de aproximadamente 60 años, se encuentra fuera de peligro. Tras el atentado, fue trasladado al hospital, según señalaron sus compañeros.

“El conductor cumplía con su ruta como siempre, venía con pasajeros y atentaron contra su vida. Lo balearon, le metieron cinco balazos, de los cuales le cayó uno. Felizmente el compañero ahorita está estable en el hospital. Según dicen por ahí, (están pidiendo) 40 mil y aparte un dinero más mensual. No son un grupo que están extorsionando a la empresa, son varios grupos y si no les pagan, van a comenzar a agarrarse con los choferes”, expresó uno de los conductores.

De acuerdo con la información preliminar, los extorsionadores le estarían pidiendo a la empresa -inicialmente- 40 mil soles y -aparte- el pago de 10 mil soles mensuales para garantizar su seguridad.

Al cierre de esta nota, se conoció que el chofer que sufrió el atentado se encuentra en la comisaría del sector brindando su declaración, tras ser atendido en el hospital.

Transportistas paralizan sus operaciones en señal de protesta

Luego del ataque, un equipo de RPP llegó hasta Pachacamac, el último paradero de la línea ETUPSA 73, ruta 1, donde 140 conductores de la empresa han paralizado sus labores en señal de apoyo a su compañero y en protesta al atentado.

Uno de los conductores, quien cubre esta ruta desde 1995, señaló que es la primera vez que ve un hecho similar. Por ello, pidió la intervención del Gobierno central para parar los casos de extorsión en contra de empresas de transportes.

“El patrullero viene, firma, se da la vuelta y esa no es la solución. Es lamentable que el Gobierno central no actúe de una vez porque estos extranjeros que han venido son los que mayormente están haciendo estas fechorías. Le pido al Gobierno central y a sus ministros, que no hacen nada, que tomen acciones, nos sentimos desprotegidos, como muchos compañeros. Nunca se han suscitado estas cosas”, expresó el chofer.