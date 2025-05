Extorsionadores queman negocio en Villa El Salvador: es el tercer atentado contra emprendedor [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las cámaras de seguridad captaron cuando los extorsionadores queman el negocio. | Fuente: RPP

Los comerciantes siguen en la mira de las bandas criminales. Esta vez, extorsionadores quemaron el negocio de un emprendedor en el cruce de las avenidas Sol y Solidaridad, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el atentado: en las imágenes, se ve que los delincuentes llegar a bordo de una motocicleta, tras lo cual uno de ellos desciende y rocía un líquido, al parecer combustible, en la fachada de la tienda y prende fuego.

Acto seguido, los malvivientes huyen raudamente, mientras el fuego consume la tienda.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales, pero el propietario del negocio reportó cuantiosos daños materiales.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Tercer atentado contra emprendedor

Un equipo de RPP llegó esta mañana al lugar del atentado y conversó con el emprendedor, quien reconoció ser víctima de extorsiones.

Según contó, los delincuentes han atentado hasta tres veces contra sus propiedades, en represalia por bloquear los números desde los que estos se comunican.

“El primer atentado fue en mi local. Más o menos, me escribieron a las nueve de la noche. No hice caso y los bloqueé. De ahí, agarran y me meten tres disparos a mi local. El segundo atentado fue en la casa de mi mamá, pusieron una explosión fortísima”, relató el emprendedor, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

El hombre hizo un llamado a la Policía Nacional para que tome cartas en el asunto y logre dar con los extorsionadores, ya que teme por su integridad y la de los suyos.