Extorsión en La Libertad: empresarios turísticos denuncian amenazas en una región con más de 1600 casos

La Libertad es hoy uno de los epicentros de la violencia en el país. En lo que va del 2025 se han registrado 98 homicidios en esta región, de acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revisado por RPP Data. Esto la ubica como la segunda región con más asesinatos después de Lima Metropolitana, que reporta 310 víctimas en el mismo periodo.

La otra cara del crimen es la extorsión. Entre enero y abril de este año se han registrado 1,646 denuncias por este delito en La Libertad, según datos del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol). En este indicador, la región nuevamente ocupa el segundo lugar a nivel nacional, solo superada por la capital.

Pero el avance del crimen organizado no solo se refleja en cifras. Desde Pataz, distrito minero asediado por mafias vinculadas a la minería ilegal, la violencia se ha extendido por toda la región. La criminalidad que brota de los más de mil socavones ilegales ha sido señalada por las autoridades como una de las principales fuentes de sicariato y extorsión que operan desde zonas remotas hasta zonas urbanas de Trujillo.

"En la zona de Pataz se habla de diferentes organizaciones criminales que han venido peleando la hegemonía [control] territorial en la zona por el negocio del oro. Organizaciones ya muy conocidas de clanes familiares como Los Pulpos, La Jauría, Los compadres, entre otros. Lo que hacen algunos de los cabecillas es prácticamente ocupar de forma violenta [el socavón] utilizando armas de fuego para quitarle sus terrenos [a los mineros]", explicó a RPP el General Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad.

Gremios turísticos denuncian impacto de inseguridad

Este contexto ha puesto en jaque a sectores clave como el turismo. Solo en Trujillo existen unas 700 empresas del rubro turístico —hoteles, restaurantes y agencias de viajes—, según la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de La Libertad (AHORA). Sin embargo, en 2024 cerca de 200 de estas empresas cerraron sus puertas o sus dueños abandonaron el país tras recibir amenazas, advierte Timoteo Maza, presidente del gremio.

"Por lo menos unos 200 negocios han dejado de trabajar en forma anual este año 2024. Apenas inauguran ya los están extorsionando. Incluso hay muchos negocios de los cuales sus dueños han tenido que salir del país, han tomado esa triste decisión para poder proteger su vida. Las demás empresas que quedan, algunos me imagino que pagan cupo y otros tienen seguridad permanente", detalla Maza.

Se reporta una caída en las visitas de turistas a sitios arqueológicos, según Mincetur. | Fuente: Mincetur

El impacto es tal que los propios dueños de las agencias de turismo prefieren no hacer publicidad a sus servicios por miedo a ser blanco de extorsiones, cuenta Alejandro Camino, empresario turístico de la región.

"Hoy en día es muy complicado para los operadores turísticos realizar publicidad de sus programas, de sus paquetes, porque la situación obliga a que los comerciantes tengan un perfil absolutamente bajo, porque lo contrario es ponerse en vitrina y ser expuesto al tema de la extorsión, como de hecho viene sucediendo", relata.

En 2024 la Huaca del sol y de la Luna, sitio emblemático de La Libertad recibió 6 mil visitantes menos que en el 2023. | Fuente: Andina

Se reporta caída de turistas en La Libertad

Ante esta realidad la caída de visitantes ha sido notoria. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), La Libertad recibió 128 mil turistas menos en 2024 respecto al año anterior. Sitios emblemáticos como la Huaca del Sol y de la Luna reportaron 6 mil visitantes menos, y el Palacio Nikan "Casa del Centro", vinculado a la cultura Chimú, perdió 4 mil visitantes. Francisco San Martín, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la región, explica el impacto.

"El turismo es muy sensible, la gente no va donde hay problemas, violencia o inseguridad. El turista va a descansar, a pasarla bien, por eso [esta situación] afecta mucho naturalmente. Desde la pandemia no hemos recuperado las cifras, ya han pasado seis años y es un periodo largo. En todo el mundo el turismo se recupera, todo está abarrotado en el mundo entero, menos acá. Eso nos debería llamar la atención", indica.

Ante este panorama, los gremios turísticos piden acciones concretas y sostenidas contra la delincuencia, advirtiendo que miles de personas podrían perder sus empleos si la inseguridad no se frena. La situación no solo pone en riesgo negocios, sino vidas de peruanos.

Arribo a hospedajes cayó en 10% en La Libertad, según Mincetur. | Fuente: Mincetur