Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su automóvil en Villa El Salvador

Lima VES: hombre fue asesinado a balazos dentro de su automóvil

Los vecinos aseguraron que la víctima no era del barrio. | Fuente: RPP / Eduardo Vargas

Un nuevo homicidio en Lima. Dos presuntos sicarios asesinaron a balazos a un hombre dentro de su automóvil, en el asentamiento humano 11 de Diciembre, zona conocida como Lomo de Corvina, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los dos atacantes abordaron al hombre y, sin mediar palabra, le dispararon a sangre fría. La víctima, al ver a sus verdugos, intentó huir del vehículo, pero fue alcanzada por los disparos. Su muerte fue instantánea.

“Solamente escuchamos la balacera y la gente dijo ‘Ya ha muerto uno’. Cuando salimos, el crimen (hombre) estaba tirado en el piso. Escuchamos como cuatro disparos”, dijo un vecino, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

En investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para recabar información que ayude a dilucidar el caso.

La víctima fue identificada como Luis Miguel Ochoa Hidalgo, de 39 años. Según fuentes de la investigación, el hombre no sufrió robo alguno, por lo que todo apunta a que estamos ante un nuevo ajuste de cuentas en la capital.

Los residentes de Lomo de Corvina exigieron a las autoridades de VES y a la Policía Nacional más patrullaje en la zona.

“Acá necesitamos seguridad, más que nada. Los policías, cuando llamamos, no nos hacen caso, no vienen al instante, demoran en venir, no nos contestan. Necesitamos más seguridad”, exigió un vecino.