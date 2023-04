El alcalde de Lima indicó que las unidades de flagrancia del PJ serán clave en el nuevo sistema de seguridad ciudadana | Fuente: Composición RPP

Tras cumplirse los primeros 100 días de su gobierno municipal, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hizo un balance de su gestión en el Teatro Municipal, el último jueves.

En dicha ceremonia, el burgomaestre expuso diversos logros obtenidos e hizo varios anuncios respecto a medidas que se implementarán en el futuro próximo para la ciudad capital.

Al respecto, en diálogo con RPP Noticias, Rafael López Aliaga amplió detalles sobre esas medidas en materia de seguridad ciudadana.

Diez mil motos en camino



Como se recuerda, una de las promesas de campaña del líder de Renovación Popular fue dotar de 10 mil motos al Serenazgo municipal.

Sobre eso, el alcalde indicó que, con la llegada de esas unidades, podrá "confluir" la implementación plena de un nuevo "sistema" de seguridad ciudadana, el cual implicará la acción conjunta de serenos y policías, un sistema integrado de cámaras de seguridad y las unidades de flagrancia del Poder Judicial.

"Yo creo que todo va a confluir con la llegada de las motos, tener la integración de las cámaras. Será dentro de 3 o 4 meses, pero es un tema que lleva años (...) Todo esto es un trabajo ordenado, planificado, siguiendo un plan de gobierno, de acción", sostuvo en Enfoque de los Sábados.

A su vez, el burgomaestre precisó que las motos vienen siendo adquiridas por intemerdio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

"Con UNOPS (...), hemos hecho un convenio para que seleccione, con términos de referencia que hemos prefijado, las mejores motos para que puedan trepar cerros y hemos hecho un convenio con la Policía Nacional para que disponga de dos mil efectivos inicialmente, para Lima, y se sumen a los 2 mil serenos de todos los distritos de Lima con los cuales ya tenemos convenio. Eso ya está corriendo", explicó.

"UNOPS ya tiene la orden para que vaya y alquile y haga el concurso para que la municipalidad no intervenga (...) Yo prefiero que haya transparencia para que, después, no vengan con que ‘hubo dedo’. Naciones Unidas convoca a todos los proveedores del mundo", añadió.

El alcalde estimó que este proceso de adquisición tomará "tres meses", aunque subrayó que está "presionando a diario".

"Que me den una buena moto, que es renting, para que no les roben las partes. El proveedor de renting tiene que cambiarte la moto si una se malogra. Aparte, la moto tiene GPS, tiene ubicador satelital, tiene central de control distrital. El alcalde distrital se involucra en la seguridad de su distrito, él es el que manda donde está la ubicación (al) par integrado de Serenazgo y la Policía", sostuvo.

"Esto va a ser una revolución que tiene que unir a los módulos de flagrancia", resaltó.

Implementación por fases

López Aliaga precisó que el nuevo sistema de seguridad ciudadana se está implementando por fases y que la primera -sostuvo- ya se encuentra activa.

"Tenemos un centro donde estamos unificando 4 300 cámaras de todos los distritos de Lima, pero faltaba el software de inteligencia artificial para unir toda la información y que no se repitan las imágenes (...) Tenemos que tenerlo en toda Lima. El mismo software que usa Ciudad de México, ya lo hemos instalado y ya está operativo", indicó.

Sin embargo, explicó que aún falta implementar la fase 2 y 3.

"Nos falta el módulo 2 que es de Inteligencia Artificial para hacer el descarte de imágenes que no son relevantes", señaló.



"La fase 3 es que una vez cercado y monitoreado el 'choro'en flagrancia, dar la señal para que vaya el par de motos de Policía y sereno, capturen al 'choro' y se va al módulo de flagrancia donde es procesado de inmediato. Es un sistema, realmente", añadió.

Locales donde se vende celulares robados "desaparecerán" este año

Por otro lado, el alcalde indicó que se realizan operativos semanales en los centros de venta ilegal de celulares robados y que su meta es "desaparecerlos" en este año.

"Otro tema importante: donde no hay oferta, no hay demanda. Estamos haciendo un operativo por semana, yendo a la cuna donde está el reducidor de celulares (…) para que no tengan donde vender. Una persona que roba un celular ya no tiene donde llevarlo", señaló.

"Mi meta de este año es desaparecer a todos, pero es un tema que ha estado tirado, nadie ha movido un dedo. Es un tema orgánico, semanal, de inteligencia, detección y caerles con todo para cerrar estos centros que ofrecen celulares manchados con sangre", subrayó.



Asimismo, el burgomaestre señaló que el municipio ha implementado un sistema de recompensas para vecinos que denuncien lugares de reunión de bandas de extorsionadores.

"El tema es recompensas a aquellas personas que nos den información válida, con una línea encriptada, sobre centros donde estén los sicarios, porque los sicarios se agrupan, hacen su búnker, y luego salen como loquitos a extorsionar o matar gente", sostuvo.

"Pero qué mejor que los vecinos nos digan por teléfono, con una recompensa municipal, y detectamos con inteligencia (…) Yo no voy a exponer a ningún sereno a que lo maten, siempre serenos con policías porque el sereno no tiene arma", agregó.