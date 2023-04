Rafael López Aliaga inició su gestión como alcalde de Lima el pasado 1 de enero. | Fuente: ANDINA

Con la campaña en el pasado, Rafael López Aliaga ahora tiene el reto de hacer realidad las promesas que realizó en medio de la emoción de las pasadas elecciones. En un atípico balance de 110 días, el líder de Renovación Popular ha avanzado, aunque no necesariamente en la magnitud prometida.

Seguridad ciudadana, transporte y desarrollo social fueron algunos de los ejes que rondaron las propuestas del ahora alcalde. Rafael López Aliaga prometió, por ejemplo, destinar el 10 por ciento del presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima a las ollas comunes. Una propuesta cumplida a medias, pues recientemente se aprobó transferir 80 millones para este servicio, lo cual representa solo el 6 por ciento del presupuesto. Con lo que sí cumplió el alcalde es con declarar en emergencia alimentaria la capital.

"El alcalde inició la gestión con una serie de despidos. De hecho, SERVIR se pronunció señalando que calificaba serios vicios en el proceso de despido. Inclusive recomendó empezar el proceso sancionador. Empezar la gestión haciendo lo que muchos medios de comunicación señalaban que ascendía a 700 despidos, entre ellos madres gestantes y lactantes, que ha tenido que retroceder la municipalidad y recontratarlos, eso me parece populista", sostiene el exregidor limeño Carlos Ángeles.

Gestión en proceso

En cuanto a los peajes, tema recurrente y con soluciones prácticas propuestas por el ahora burgomaestre en tiempos de campaña, la anulación del cobro sigue pendiente. De hecho, terminar anticipadamente el contrato con Rutas de Lima le costaría millones de soles a la comuna limeña. Una promesa difícil de cumplir, pero aún en proceso.

Una promesa cumplida, recién anunciada, pero que tomará un tiempo implementar, es la firma del acuerdo para adquirir 10 mil motos para serenazgos. El detalle: estas unidades recién llegarían en seis o siete meses. De las comisarías con fiscales, y la identificación obligatoria de motociclistas, nada por ahora. Lo que sí ha anunciado Rafael López Aliaga es el refuerzo de la autoridad de la policía y serenazgo ante actos delictivos.

De los prometidos tanques de agua en los cerros o el 'shock de inversión' con préstamos de entidades internacionales para convertir a Lima en potencia mundial, aún nada.

Eso sí, declarar la intangibilidad del Centro de Lima para evitar protestas y prohibir el trabajo de los limpia parabrisas han sido propuestas que han sido aprobadas rápidamente por el Consejo Metropolitano.

Mientras tanto, el teniente alcalde Renzo Reggiardo lanzó la propuesta de crear la Policía Municipal. "Estuve con el Premier [Alberto Otárola] hablando de este tema y lo vio con muy buenos ojos. Y sin duda, ahora que me voy a Madrid, me planteó decirles a las personas con las que me voy a reunir de la Policía Metropolitana de Madrid que vengan a Perú y que empecemos un proceso para lograr esto en la medida en la que haya las condiciones legales. Pero se puede empezar como plan piloto, con la policía de tránsito y creo que esto se puede hacer pronto", dijo Reggiardo.

Si bien hay mucho por hacer, en estos primeros 110 días se rescata el fortalecimiento del sistema de voluntariado en Lima Metropolitana, así como la propuesta de implementar veterinarias municipales en distintos puntos de la capital.

Además, avanzando lentamente, las acciones de reforestación urbana que vienen de la gestión anterior. Tenemos avances, pero también nuevas propuestas que, esperemos, no se las lleve el viento.