Alcalde del Rimac pide intervención de las Fuerzas Armadas para "salvaguardar espacios municipales"

"Saludo la forma en cómo El Salvador ha enfrentado la inseguridad", dijo el alcalde del Rimac. | Fuente: RPP

El alcalde del Rimac, Néstor de la Rosa, se refirió a la inseguridad ciudadana dentro de su distrito y precisó que se están realizando diferentes tipos de acciones para frenar la delincuencia. Asimismo, remarcó que si bien está a favor de la manera en cómo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha manejado la situación interna de su país, pero reconoció que no podía ser aplicable en el Perú.

"Saludo la forma en cómo El Salvador ha enfrentado la inseguridad, pero ahí ha tenido dos factores muy importantes que son muy cuestionados en nuestro país: las Fuerzas Armadas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no se puede poner en práctica en nuestro país porque es inconstitucional", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"En el Rimac, como en la capital, creo que son acciones totalmente diferentes. Incluso voy a pedir una iniciativa al Congreso para pedir la participación parcial de las Fuerzas Armadas en el enfrentamiento contra la delincuencia. Pero no para que hagan patrullaje, sino para que salvaguarden los espacios municipales", agregó.

Mototaxistas tendrán código QR con sus datos personales

Por otro lado, De la Rosa manifestó que, luego de completar una base de datos, se pondrá en práctica una modalidad de identificación mediante un código QR que permitirá acceder a la información tanto del conductor como del vehículo.

"Hemos encontrado 500 motos formales y cerca de 1 500 motos informales. Particularmente, (el Rimac) es uno de los primeros distritos en la capital que desde el 1 de enero ha entrado a la formalización del 100%. Primero, formar una base de datos, crear un software para, a través de la tecnología, empezar a tener control. Porque querramos o no, esa gente trabaja y tiene familia. ¿De qué me vale detener una moto informal, multarla, sabiendo que tiene familia? Más me conviene tenerla formalizada y que trabaje de la mano con nosotros", precisó.

"En dos semanas será semiobligatorio que todos los mototaxistas utilicen un chaleco único que tendrá en la parte posterior el nombre del mototaxista y un código QR. Cuando usted sube a un mototaxi, está en la parte de atrás y a través del celular va a poder tomar un pantallazo al QR y saber quién está conduciendo la moto y su DNI. En la base de datos estará la información de la persona y la moto. Y lo más importante, cuando se hagan operativos, ya no se va a requerir SOAT o DNI. Solo hacer que se baje, tomar la foto del QR y ver la información", finalizó.