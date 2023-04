Nancy Vizurraga explicó que el serenazgo de su distrito trabaja de la mano con la comisaría de Orrantia del Mar y la de San Isidro, a través de planificaciones, estrategias y políticas de coordinación. | Fuente: Andina

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, consideró este sábado que las armas no letales pueden convertirse en armas letales, tras cuestionar la ley que autoriza el uso de este tipo de equipamiento por parte del Serenazgo.



En Enfoque de los Sábados, la burgomaestre afirmó que respetará a los gobiernos locales que apliquen la ley del uso de armas no letales, pero adelantó que el municipio de San Isidro no lo hará.



"El Serenazgo desde sus inicios fue creado en San Isidro y fue creado con un reglamento muy claro y muy preciso: ellos realizan un trabajo preventivo, de prevención con el apoyo de la Policía Nacional. Esas armas no letales que se pueden dar al personal de Serenazgo se pueden convertir en armas letales. Además, consideramos que la política sobre uso de armas tiene que ser centralizada desde el Poder Ejecutivo, a través del ministerio respectivo", dijo,



Nancy Vizurraga explicó que el serenazgo de su distrito trabaja de la mano con la Comisaría de Orrantia del Mar y la de San Isidro, a través de planificaciones, estrategias y políticas de coordinación. En ese sentido, destacó que en el primer trimestre del 2023 bajaron el índice delictivo a comparación del 2022 en un 30 %.

"No podemos dar armas no letales a nuestro personal de Serenazgo. Así como está la situación en el país tan convulsionada y sobre todo en estos momentos tan difíciles no podemos dar ese motivo al personal de Serenazgo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también la función, como alcaldes de distritos, de velar por nuestro personal. Ellos hacen una labor preventiva. Eso siempre tenemos que recordar. Con el apoyo de la Policía Nacional", aclaró.

Nancy Vizurraga recomendó que los gobiernos locales realicen una labor eficiente y en equipo con la Policía Nacional. En ese sentido, la alcaldesa indicó que en su distrito renovarán el "patrullaje integrado extraordinario" con la Policía. Esto a través de un convenio con el Ministerio del Interior.

Además, la burgomaestre precisó que San Isidro cuenta actualmente con 964 serenos, 644 cámaras de seguridad, un mapa del delito, patrullaje motorizado y peatonal. Aseguró que para mayo esperan tener 1 200 serenos.

"Reitero hay que tener mucho cuidado porque estas armas no letales se pueden convertir en armas letales", insistió Nancy Vizurraga.

