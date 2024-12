Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguridad Ate: delincuentes disparan contra inmueble donde funciona una ferretería

En el primer piso del inmueble funciona una ferretería, mientras que en el segundo viven los propietarios del negocio. | Fuente: RPP

Un delincuente disparó contra un inmueble en la avenida 15 de julio, en la zona G de Huaycán, en el distrito de Ate. En el primer piso del inmueble funciona una ferretería, mientras que en el segundo vive la familia propietaria del negocio.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en el que dos hombres llegaron en una motocicleta a los exteriores de la vivienda la noche del último domingo.

Aún a bordo del vehículo, uno de los delincuentes extendió el brazo y realizó varios disparos contra el segundo piso del inmueble, donde reside la familia. Afortunadamente, nadie se encontraba en este ambiente de la casa, pues los propietarios ya estaban descansando.

El dueño del negocio indicó a RPP que este es el primer ataque que sufre luego de recibir mensajes extorsivos. El propietario indicó que los delincuentes le exigen el pago de 30 mil soles a cambio de no atentar contra su vida y a la de sus familiares.

“Me están extorsionando, piden una suma de dinero fuerte, 30 mil soles. Nos amenazan si en caso no pagamos o no colaboramos, con atentar contra nosotros. Estamos asustados. Ya coloqué la denuncia. (Pido) un poco más de seguridad, más patrulleros de noche, ya que veo que mayormente no circulan mucho”, expresó el agraviado.

Los propietarios del negocio han tenido que atender a puertas cerradas para cumplir con sus despachos y clientes.

Segundo ataque en las últimas 15 horas en Huaycán

Por la mañana, se conoció que delincuentes llegaron a los exteriores de dos locales del colegio Jean Piaget y realizaron más de 10 disparos contra los inmuebles, ubicados en la avenida Andrés Avelino Cáceres, en Huaycán, en Ate.

“En la sede de primaria y secundaria del colegio Jean Piaget hay un aproximado de 11 impactos en el frontis, en la puerta, en las ventanas. También se encuentra aún los casquillos en el lugar donde nuestra Policía Nacional está haciendo las investigaciones y las pesquisas que sean necesarias”, señaló Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana de Ate.

Tras el incidente, Ávalos indicó que el alcalde de Ate, Franco Vidal Morales, dispuso que se refuercen las medidas de seguridad en los exteriores del colegio.

“Nuestro alcalde Franco Vidal ha dispuesto inmediatamente que se refuerce esta zona. Pese a que es un colegio privado, no significa que nosotros que dejemos de patrullar la zona. Vamos a hacer el seguimiento de las cámaras y trata de identificar a estas personas”, acotó.