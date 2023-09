Fiscal Jorge Chávez Cotrina sobre declaratoria de emergencia: "Si solo va a fortalecer a la PNP y no al Ministerio Público entonces no lograremos nada"

Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador de fiscalías especializadas contra el crimen organizado, manifestó este lunes que con el anuncio de la declaratoria de emergencia en tres distritos afectados por la delincuencia es necesario un fortalecimiento no solo a la Policía Nacional sino también al Ministerio Público. En ese sentido afirmó que la institución tiene muchas carencias.

"La idea es dotar de logística, tecnología, tanto a la Policía Nacional como el Ministerio Público porque ambos somos el binomio que luchamos contra la criminalidad. Si solo se va a fortalecer a la PNP como se ha escuchado y no al Ministerio Público entonces no vamos a lograr nada porque este es un techo que tiene dos columnas y si solo se fortalece a una, pues el techo se va a caer", manifestó en el programa 'La Rotativa del Aire' de RPP.

Chávez Cotrina añadió también que en este fortalecimiento de las instituciones debe estar incluida el Poder Judicial debido a la falta de jueces para atender los casos. Además, afirmó que en el país tenemos un déficit de fiscales.

"Tenemos un déficit de 3 500 fiscales para empezar. No tenemos peritos, con solo dos peritos informáticos no pueden revisar todos los casos. Si una institución no tiene peritos ¿cómo los fiscales van a ir hasta el órgano jurisdiccional a llevarle las evidencias sino tenemos la logística", enfatizó.

Investigan trata de bebés

El fiscal Jorge Chávez Cotrina destacó también que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, dispuso que las fiscalías de Trata de Personas y Crimen Organizado trabajen de manera conjunta para agilizar la investigación contra a la mafia de tráfico de bebés en Cusco.

Chávez Cotrina precisó que desde hoy ya tomaron acciones conjuntas en la mencionada ciudad.

"Se ha decidido hacer un equipo de trabajo entre fiscales de trata y crimen para poder tener mayores elementos para que se encarguen de esta investigación", precisó.

El Poder Judicial generó controversia la semana pasada tras decidir liberar a dos de los tres implicados en el caso: Doris Rosa Huaihua y Rubén Mora.

La jueza Zulay Sánchez Farfán, del 6to Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, tomó la decisión al advertir que existió detención arbitraria en contra de ambos, ya que no se habría cumplido con pedir la detención y esta se habría hecho fuera del plazo de flagrancia delictiva.

Por ello, dispuso que sea facultativo para Rubén Mora y Doris Huaihua su participación presencial en la audiencia de evaluación de prisión preventiva en su contra, que se realizaba en ese momento.