Lima Policía afirma que la seguridad está garantizada en colegios de El Agustino tras amenazas de presuntos delincuentes

El coronel PNP Roger Pérez afirmó a RPP que la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) está garantizada en las instituciones educativas de El Agustino luego de que presuntos delincuentes extranjeros amenazaron con atentar contra la integridad de los estudiantes de este distrito limeño.

Las clases presenciales se reanudaron este lunes, 6 de noviembre, en los colegios de El Agustino, con la asistencia al 100% de personal docente y administrativo. Es por ello que el efectivo policial Roger Pérez estuvo en este distrito para verificar la situación.

“El personal docente y administrativo están trabajando de manera normal. Así como este colegio hay muchos que están trabajando de manera normal y no tienen ningún inconveniente. La asistencia es al 100%”, indicó el coronel PNP.

En esa línea, Roger Pérez indicó que la Dirección de Investigación Criminal viene investigando la veracidad del video donde aparecen 14 miembros del grupo criminal 'Los Gallegos' con armas de largo alcance y precisó que todos los integrantes serán capturados.

Violencia en La Victoria y El Agustino

Como se recuerda todo comenzó el pasado lunes 30, cuando vecinos de La Victoria y El Agustino expulsaron a extranjeros acusados de cobrar cupos en las inmediaciones de la urbanización Manzanilla.

“Lo que pasa es que La Victoria y en El Agustino hay trabajadores peruanos que están rechazando la presencia de extranjeros. Aquí no ha habido un enfrentamiento como muchas veces algunas personas dicen entre ambos grupos. Los peruanos están sacando, no los quieren ver a los extranjeros en su territorio, en su ámbito de trabajo. Porque están quitándole el trabajo y porque dicen que están siendo extorsionados”, afirmó el coronel.

Roger Pérez también hizo un llamado a la ciudadanía para poner fin a actos de violencia. “Invoco a los ciudadanos de bien que ya no realicen ningún acto vandálico de quema de vehículos poque eso solo va a exacerbar ánimos y vamos a crear una sensación aún más de la que tenemos de inseguridad. No estén persiguiendo a personas que no comparten sus trabajos”, afirmó.