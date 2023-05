Seguridad Lima: conductores denuncian tres nuevas modalidades de robo

La delincuencia sigue golpeando Lima. Conductores y pasajeros han reportado ser víctimas de nuevas modalidades de robo en la capital. En conversación con RPP Noticias, un chofer informó que en el jirón Ucello, en el distrito de San Borja, un vehículo golpeó el parachoques de su carro para que se baje. Pero, al percatarse que dos personas estaban alrededor de su auto, decide agachar la cabeza ante el temor de ser asaltado.

"Me chocaron. El carro de adelante me chocó. Lo que ellos querían es que yo baje, pero me percate que había dos venezolanos que estaban con arma, por eso no bajé. Agache la cabeza pensando que me iba a robar, pero ellos han pensado que tenía un arma o algo. Un señor vino con su carro y me auxilió. Vino hablando fuerte, diciendo 'qué está pasando'. Fue al carro de adelante y se fueron", comentó Jesús, el hombre que realizó la denuncia.

Hay otras dos modalidades más

Por otro lado, un taxista denunció que en la avenida Angamos ha podido observar que ladrones, montados en bicicletas, se acercan a conductores para distraerlos y robarle sus pertenencias. "Un joven pasa por acá, acompañado de un cómplice en bicicleta, te distrae y te jala cualquier cosa que encuentra dentro del carro. Ya he escuchado dos veces esa modalidad, hace más o menos un mes", informó el testigo.

Por último, a través del Rotafono, se reportó la otra modalidad de asalto: el falso choque con moto. Según contaron algunos testigos, un motorizado golpea el parachoques trasero de un vehículo, obligando al conductor a bajar. De acuerdo con las denuncias, las víctimas -en su mayoría- son mujeres. "Cuando la conductora baja del vehículo, el cómplice -que está pasando por un lado- se apodera de los artículos de valor de la víctima", cuenta Giuliana Castillo, reportera de RPP Noticias.