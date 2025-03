Los Olivos: extorsionadores balean mototaxis en represalia por no pagar cupos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los extorsionadores les exigen el pago de tres soles por unidad, según informó uno de los conductores a RPP. | Fuente: RPP

Delincuentes dispararon tres veces contra dos mototaxis que se encontraban estacionadas en el cruce de la calle 40 con la avenida Universitaria, en Los Olivos.

El atentado fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se ve como los sujetos llegan al paradero de los mototaxis y disparan contra ellas.

En el interior de una de las unidades se encontraba su conductor, quien, afortunadamente, logró salir ileso. Por su parte, el otro chofer estaba parado fuera de su vehículo, esperando pasajeros y también resultó sin heridas.

El atentado se produjo a plena hora de salida de los escolares y en una zona donde se ubican, por lo menos, siete colegios, entre públicos y privados, según detalló nuestra reportera.

Represalia por no pagar cupos

El ataque a balazos se produjo en represalia a que la empresa de mototaxis no ha realizado el pago de cupos que han exigido los extorsionadores para dejar trabajar a sus choferes, según confirmó uno de los conductores de las unidades a RPP.

“Esta vez sí, prácticamente, venían de frente al cuerpo. Esto ya con una finalidad, como no hay respuesta de la empresa para poder contribuir con lo que ellos piden. Lamentablemente, el presidente no está y nosotros no podemos hacer nada”, detalló.

Asimismo, el chofer de una de las unidades manifestó que los delincuentes han exigido el pago de 20 mil soles; es decir, tres soles por cada unidad, por lo que ha solicitado la intervención de las autoridades.

“Las autoridades que tomen cartas en el asunto, pero como debe ser. Cada vez más se están empeorando las cosas. Y es que uno se puede vivir tranquilo prácticamente”, acotó.

Cabe destacar que, este es segundo ataque contra la empresa. El primero se llevó a cabo el pasado lunes, 10 de marzo, bajo la misma modalidad: una motocicleta se apersonó al paradero con dos personas a bordo, entre ellos una mujer. Sin embargo, en aquella ocasión, el arma de fuego se le trabó al delincuente, por lo que solo realizó un disparo al aire.

Esta empresa agrupa un total de 170 unidades que operan en los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres.

Por último, tras el ataque a balazos, los conductores han informado que vienen evaluando suspender de manera indefinida sus labores hasta que las investigaciones esclarezcan los hechos.