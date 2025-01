"Cómo podemos estar tranquilos": Vecinos exigen mayor seguridad tras intento de secuestro a dos jóvenes en Los Olivos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguridad Vecinos exigen mayor seguridad tras intento de secuestro a dos jóvenes en Los Olivos

Los vecinos lanzaron objetos desde sus ventanas para frustrar el secuestro de las jóvenes. | Fuente: Captura de cámara de seguridad / RPP

Los vecinos del jirón Cajay, ubicado en la urbanización Los Naranjos, en el distrito limeño de Los Olivos, se encuentran atemorizados por el intento de secuestro a dos jóvenes, que se registró el último fin de semana en la zona.

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar y conversó con una de las residentes, quien hizo un llamado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo, para destinar más efectivos policiales y de serenazgo para resguardar la zona.

“Nos dicen que no hay patrulleros, no hay nada. Entonces como ciudadanos, cómo podemos estar tranquilos. (Estamos) desamparados y no hay ministro del Interior. Felipe Castillo no se manifiesta. Hasta ahorita no llega, él viviendo acá en Los Olivos, ni se entera de lo que ha pasado”, expresó.

Vecinos ayudaron a las jóvenes a escapar

Durante madrugada del sábado, dos jóvenes fueron víctimas de un intento de secuestro. Las mujeres se encontraban a bordo de un vehículo, cuando este fue interceptado por otras dos unidades.

De inmediato, alrededor de siete sujetos, de acuerdo con una vecina, se bajaron de los vehículos e intentaron secuestrar a las jóvenes. Durante el incidente, uno de los delincuentes realizó un disparo al aire, impactando en una de las ventanas de las casas aledañas.

Al escuchar los gritos de las jóvenes, los vecinos intentaron ayudarlas lanzando objetos desde sus ventanas, según indicó una residente.

“Llegamos a escuchar porque había gritos de la vecina con su amiga y hemos salido a apoyar, pero desde las partes altas de nuestras viviendas. (Hemos apoyado) tirando objetos, cajas de cerveza vacías y unas piedritas que teníamos por ahí de las construcciones para ahuyentar a los señores”, contó.

De acuerdo con la testigo, tras el incidente, las mujeres se encontraban atemorizadas y en estado de shock. Asimismo, una de ellas reveló que era víctima de presuntos mensajes extorsivos.

Asimismo, la vecina indicó que la joven ha vuelto a ser víctima de este tipo de mensajes, por lo que pidió medidas de protección para ella.

“Ella dice que la han vuelto a amenazar. Nosotros pedimos protección para ellas. No pueden estar desprotegidas”, finalizó.