El taxista fue sacado a la fuerza de su vehículo, luego de ser disparado en las piernas. | Fuente: RPP Noticias

El taxista que sufrió un impacto de bala, este miércoles, por parte de delincuentes que robaron su auto para escapar de una persecución del serenazgo de La Molina detalló a RPP Noticias lo que ocurrió.



“Uno se acercó por la parte del chofer y me dijo que me baje. Abrió la puerta y me disparó, y me sacaron a la fuerza del carro. Me dejaron botado en la pista”, contó.



El taxista señala que se encontraba esperando a alumnos del colegio SS.CC. Recolta a quienes recoje para enviarlos a sus casas. Agradeció que por suerte estos no se encontraban al momento del atraco.



El hombre tiene una bala que ingresó en su pierna izquierda y se alojó en su pierna derecha. Será operado este jueves en el hospital Casimiro Ulloa.



Su auto fue abandonado por los delincuentes en el distrito de San Borja, quienes lograron huir tras la persecución que emprendió el serenazgo de La Molina.