El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que todas las movilizaciones estarán prohibidas a partir de este miércoles si atentan contra la seguridad y la salud pública, luego de que el Concejo Metropolitano declaró "zona intangible" el Centro Histórico de Lima.



En entrevista con el programa Encendidos, Renzo Reggiardo indicó también que la Municipalidad de Lima ya no pude seguir aceptando la "violencia y desmanes" que afectan y dañan el patrimonio cultural y arquitectónico en un contexto de protestas.



"Y lo que hemos aprobado hace unos días en una sesión de Consejo Metropolitano es declarar que el Centro Histórico de Lima es zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad pública. Es decir, todas esas marchas que hemos visto y hemos sido testigos todos los peruanos,a través de los medios de comunicación, cargadas de violencia y vandalismo, encendiendo fuego en la calles, lanzando piedras, obteniendo armamento hechizo, eso no lo vamos aceptar, no lo vamos a permitir", dijo.



Renzo Regiardo precisó que se ha oficiado a la Policía Nacional del Perú para que tome el control del orden interno, en el marco legal del citado acuerdo del Consejo Metropolitano porque se debe imponer el principio de autoridad.



"No podemos permitir que hayan movilizaciones en el Centro Histórico, sobre todo en las condiciones en las que nos encontramos. No va a ser posible de realizar este tipo de manifestaciones. Ningún tipo de movilización que implique manifestaciones y concentraciones políticas o no políticas, sobre todo que pongan en riesgo la seguridad pública", añadió.

Procesiones sí permitidas

Sin embargo, Renzo Reggiardo sostuvo que sí se podrán realizar procesiones religiosas como la del Señor de los Milagros. "Eso está totalmente garantizado porque no son marchas, no son concentraciones de carácter político y no pone en riesgo la segurida pública", afirmó.



Además, el teniente alcalde de Lima invocó a la "sensatez" a los manifestantes de carácter político para que eviten marchar por las calles del Centro Histórico.

