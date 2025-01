Un hombre fue acuchillado por un desconocido con el que bebía licor en San Juan de Miraflores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La víctima fue trasladada al Hospital María Auxiliadora tras ser atacado en su vivienda. | Fuente: RPP / Lucero Ruíz

Un hombre fue acuchillado en más de 10 oportunidades por un desconocido con el que se encontraba bebiendo licor en su vivienda, ubicada en la calle Ugarte, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

La víctima, identificada como Ronald Pinedo, de 55 años, fue trasladada a la unidad de emergencia del Hospital María Auxiliadora del mencionado distrito tras el ataque.

Víctima perdió el ojo, afirma sobrina

María Orjeda, sobrina del herido, contó a RPP que los médicos del nosocomio le informaron que su tío perdió el ojo producto de las puñaladas. Además, solicitó que se identifique al responsable del ataque, quien se dio a la fuga tras acuchillar a Pinedo.

“Tiene casi como 15 puñaladas, cortes, así fuertes en el cuerpo, pura sangre nomas era. El ojo lo ha perdido. El doctor no se responsabiliza por la operación, no sé si lo van a operar porque es de riesgo ha dicho (el médico). Ya he entregado todo el medicamento. (…) Es mucho más joven el que lo ha apuñalado, (está) no identificado. Lo único que pido es que (soliciten) las cámaras (…), para que vean qué persona ha sido porque prácticamente se ha ensañado”, expresó la sobrina de la víctima.

Pinedo trabajaba como seguridad del Hospital Dos de Mayo, ubicado en la avenida Grau, en el Cercado de Lima. Además, es padre de una joven.

Según la hipótesis de los familiares de la víctima, el ataque a Pinedo se trataría de un robo.