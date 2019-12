Andy Ruiz sufrió la segunda caída de su carrera a manos de Anthony Joshua. | Fuente: AFP

Andy Ruiz perdió los títulos de peso pesado de la WBA, IBF y WBO tras caer a manos de Anthony Joshua en Arabia Saudita. En la segunda lucha entre ambos en lo que va del año, el boxeador norteamericano no pudo con el británico y terminó sufriendo la derrota por decisión unánime.

Sin embargo, más allá del resultado, a Andy Ruiz no se le vio en su mejor forma. En conferencia de prensa, el mexicano explicó que el entrenamiento con miras a este lucha contra Anthony Joshua no fue el adecuado e, incluso, reconoció que el sobrepreso afectó su movilidad.

"Debí haber entrenado más y escuchado a mis entrenadores. Estuve con sobrepeso para esta pelea, no me moví como habría deseado. Sin embargo, estaré mucho mejor para la tercera lucha y, si es aquí en Arabia Saudita, mejor. Para ser sinceros, creo que los tres meses que estuve de fiesta me afectaron. No hay excusas, pero la siguiente contienda va a ser diferente", dijo.

Se espera que Anthony Joshua le dé una revancha pronto a Andy Ruiz por los tres campeonatos, aunque se desconoce cuándo esta se podría dar. Lo único cierto es que el 'Destroyer' se muere de ganas se volver a subirse a un cuadrilátero con el inglés para así destronarlo.