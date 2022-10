Boxeo gratis en Carmen de la Legua | Fuente: Difusión

El excampeón mundial Gold, Ricardo Astuvilca, así como los campeones bolivarianos David Solorzano y Eduardo Ajito se pondrán los guantes en una jornada de boxeo profesional en la plaza Miguel Grau, frente a la Municipalidad de Carmen de la Legua en el Callao. Las entradas para los amantes del deporte de los puños serán gratuitas.

La jornada comenzará desde el mediodía con una serie de peleas amateur. Los nuevos valores de la región Callao tendrán la oportunidad de mostrar sus cualidades. Los combates profesionales están pactados a partir de las 18:00 horas. El excampeón Gold, Ricardo Astuvilca en la categoría supermosca se medirá ante el venezolano Adrián Véliz quien viene de hacer un gran combate con Eduardo Ajito. El Cacique ya tiene programada una pelea por el título latinoamericano en diciembre.

El campeón bolivariano David Solorzano, invicto en 9 combates y 5 por la vía del sueño se medirá ante Juan Carlos “El Destructor”, Merejildo en los supermedianos. Eduardo Ajito también campeón bolivariano de peso mosca con un récord e 10 peleas vencidas con 4 antes del límite, se medirá ante el fuerte pegador Walter Matos.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Ricardo Astuvilca volverá a subir al ring en el Callao | Fuente: Difusión

También estará subiendo al ring el crédito nacional Jhon “El Cóndor” Centeno, invicto en 9 peleas quien chocará ante Juan Quispe en una pelea de revancha. Además, se verá a la nueva sangre del boxeo con los combates entre Valentino Santillan vs Harold Astuvilca, Dany Rosales vs Peter Requejo, César “Maravilla” Díaz vs Fernando “Fósforo”, Candela.





¿Cuándo y a qué hora ver la velada boxística?

La velada boxística se desarrollará este sábado, 29 de octubre. Las peleas están pactadas desde el mediodía y tendrá lugar en la plaza Miguel Grau de Carmen de la Legua

¿Dónde y cómo ver EN VIVO la velada boxística?

Las peleas EN DIRECTO serán transmitida por el streaming de Latina.

.