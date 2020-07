"Manos de Piedra" Durán fue dado de alta tras superar el COVID-19 | Fuente: EFE

El multicampeón de boxeo Roberto 'Manos de Piedra' Durán, de 69 años, salió del hospital donde fue hospitalizado y diagnosticado con COVID-19, al que ganó "una pelea de campeonato mundial", según él mismo dijo.



"Hoy, con el favor de Dios, regresé a casa después de batallar contra el virus COVID-19 (...), fue una pelea de campeonato mundial que pude ganar en equipo", declaró Durán en sus redes sociales, donde colgó un video de su salida del hospital.



En las imágenes se ve al cuatro veces campeón mundial de boxeo con mascarilla, llevado en silla de ruedas y rodeado de médicos y enfermeras que lo aplauden luego de que les dio las gracias por su ayuda y el "amor" que han tenido con él.



"Qué puedo decir yo de tanta amabilidad (...) amor que han tenido conmigo. No tengo palabras como decirlo, qué rareza! (...) gracias por ponerle todo el empeño para, francamente, salvar mi vida", expresó Durán.



La que libró con el nuevo coronavirus "fue una pelea que pude ganar en equipo, con el apoyo, cariño y dedicación de un cuerpo médico, que no solamente cuidó de mi persona, sino de todos los pacientes, que cómo yo, peleábamos en el hospital contra este virus, que no conoce de leyendas, títulos mundiales, estatus social, raza, religión, etc", escribió Durán en sus redes sociales.



"Yo seré un excampeón mundial, pero ustedes son los verdaderos campeones de la vida", agregó Durán, que le dio las gracias a todos sus fanáticos "alrededor del mundo por orar y por sus mensajes de aliento".



El expúgil ha sido durante la pandemia de la COVID-19 un activista en sus redes sociales, llamando a la población a cuidarse del nuevo coronavirus.







'Manos de piedra' Durán sale del hospital



Nueva victoria para el panameño 👏🥊pic.twitter.com/4IhJpmeUgK — Iván Navarro (@ivan_zadquiel) July 2, 2020

En esta ocasión no desaprovechó para mandar un mensaje de aliento a esos miles de panameños que luchan contra esta enfermedad que a cobrado más de 600 vidas en el país centroamericano.



"A todas esas personas que siguen en la pelea, les mando mucha fuerza y mis oraciones, y a sus familiares que no pierdan sus esperanzas y sepan que Dios tiene el control", apuntó.



Su familia ha sostenido que 'Manos de Piedra' ha sido respetuoso de la estricta cuarentena que está vigente en el capital de Panamá y una provincia aledaña, debido a la elevada incidencia del COVID-19 en estas áreas, y que probablemente fue contagiado por alguna de las personas que fueron a su casa a felicitarlo por su cumpleaños el pasado 16 de junio.



"Se les quiere, por favor #quédateencasa, sigue la #cuarentena y bajo ninguna circunstancia dejes entrar a nadie a tu casa", puntualizó

(Con información de EFE)