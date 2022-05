Canelo Álvarez está listo para enfrentar a | Fuente: Instagram Canelo Álvarez

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, considerado el mejor boxeador libra por libra del momento, aseguró este martes que aceptó subir del peso supermediano al semicompleto para enfrentar al ruso Dmitry Bivol porque busca retos difíciles que lo mantengan vivo.



"Busco retos difíciles porque es lo que me mantiene vivo, me gusta la adrenalina, ser competitivo. Al igual que Bivol yo también soy fuerte, tengo muchas habilidades y estoy listo", explicó en su arribo oficial a Las Vegas en donde el próximo sábado 7 de mayo intentará arrebatarle el título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a Bivol en el T-Mobile Arena de Las Vegas.



Antes de medirse a Bivol, el peleador de 31 años barrió la división supermediana (168 libras) en la que conquistó los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional, el Consejo Mundial y la AMB.



Tras convertirse en el primer púgil en unificar los títulos del peso supermediano, 'Álvarez' decidió subir una categoría, la semicompleta (175 libras), en la cual en 2019 fue el campeón de la AMB al destronar al ruso Sergey Kovalev.



"Es una motivación el seguir haciendo historia, amo el boxeo y eso es lo que me genera las ganas de seguir haciendo historia. El 7 de mayo daré lo mejor de mí, entregaré todo arriba del cuadrilátero, será un triunfo para la historia de México", añadió el peleador que ostenta un récord de 57 triunfos, 39 por nocaut, una derrota y dos empates.

Canelo Álvarez en la presentación de la pelea | Fuente: Instagram Canelo Álvarez

Rival de 'Canelo' Álvarez está invicto



Bivol, invicto en 19 peleas, 11 de ellas conseguidas por la vía rápida, confió en que tiene las habilidades para vencer a Álvarez.



"Confío en mis habilidades y mis victorias, es por eso que estoy aquí. Se siente bien ver a toda esta gente, estoy emocionado por el sábado en la noche y estoy encantando de estar aquí", afirmó.



El ruso de 31 años boxeó por última vez en diciembre al retener su cetro de la AMB contra su compatriota Umar Salamov, al que venció por decisión unánime.



"Espero una gran pelea y como dije antes creo en mis victorias y trataré de hacer lo mejor de mí para mantener mi cinturón y hacer que la gente esté feliz por ver esta pelea", sentenció Bivol.

(Con información de EFE)

.