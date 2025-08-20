Últimas Noticias
La despedida de John Cena ya tiene fecha: WWE oficializa su última lucha sobre un ring

John Cena ya tiene fecha para su última lucha en WWE
John Cena ya tiene fecha para su última lucha en WWE | Fuente: WWE
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

La fecha de la última lucha del 17 veces campeón mundial fue confirmada mediante un comunicado sobre el acuerdo entre WWE y la plataforma de streaming Peacock, que se encargará de transmitir el evento.

Tras anunciar en julio de 2024 que 2025 sería su último año como luchador profesional, John Cena ya tiene oficialmente fecha para su retiro del ring. La WWE y la plataforma de streaming Peacock confirmaron que su última lucha se llevará a cabo el 13 de diciembre de 2025, durante una edición especial de Saturday Night's Main Event.

Este evento forma parte de un nuevo acuerdo entre WWE y Peacock, que contempla la transmisión de dos ediciones de este programa para este año. La segunda edición, programada para diciembre, será el escenario de la despedida oficial de Cena.

Aunque el oponente de Cena y la sede del evento aún no han sido revelados, algunas fuentes señalan que Boston, Massachusetts, podría ser el lugar elegido, lo cual tendría sentido dado que Cena es originario del estado de Massachusetts.

John Cena, 17 veces campeón mundial, comenzó su "tour de despedida" en enero de 2025, el cual incluye una serie de apariciones especiales antes de su retiro definitivo. Según el calendario actualizado, al excampeón le quedan al menos 11 presentaciones confirmadas, entre ellas, las siguientes:

  • 22 de agosto – SmackDown (Dublín, Irlanda)
  • 29 de agosto – SmackDown (Lyon, Francia)
  • 31 de agosto – Clash en París (París, Francia)
  • 5 de septiembre – SmackDown (Chicago, IL)
  • 15 de septiembre – RAW (Lowell, Massachusetts)
  • 20 de septiembre – Wrestlepalooza (Indianápolis, IN)
  • 11 de octubre – Crown Jewel: Perth (Perth, Australia)
  • 29 de noviembre – Survivor Series (San Diego, CA)
  • 13 de diciembre – Saturday Night's Main Event (Última lucha)

Con esta despedida programada, Cena cerrará una etapa de más de dos décadas como uno de los nombres más reconocibles dentro del entretenimiento deportivo.

Tags
John Cena WWE Lucha Libre

