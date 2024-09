Canelo vs. Berlanga: ¿cuándo es, a qué hora inicia, cartelera y dónde ver pelea por títulos de peso supermediano?

Saúl 'Canelo' Álvarez expondrá tres títulos de peso super mediano ante Edgar Berlanga en la que promete ser una intensa pelea en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Conoce todos los detalles a continuación.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga será el plato fuerte de una velada de boxeo en Las Vegas este 14 de septiembre, en una pelea que tendrá en juego tres títulos mundiales de peso supermediano.

El evento congregará a los amantes de boxeo y a continuación te detallamos los horarios, cartelera completa, guía de canales TV y más detalles para que no te lo pierdas.

Saúl 'Canelo’ Álvarez se sube nuevamente a un ring, esta vez para defender los títulos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) que ostenta.

El mexicano buscará silenciar las críticas y conseguir una victoria a través del nocaut, en un combate que está pactado a 12 asaltos. Sin embargo, no tendrá una tarea sencilla considerando que Berlanga está invicto aún.

¿Cuándo y dónde pelea Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga en vivo?

La pelea Canelo vs Berlanga está programada para este sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena, ubicado en Las Vegas y con un aforo para 20 mil personas.

Se tiene previsto que la cartelera preliminar comience a las 8:00 p.m. mientras que plato de fondo iniciaría no antes de las 10:00 p.m. de Perú.

¿A qué hora inicia la pelea Canelo Álvarez vs Berlanga en vivo en USA y México?

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en Florida a las 00:00 (domingo 15 de setiembre)

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en Virginia a las 00:00 (domingo 15 de setiembre)

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en Washington a las 00:00 (domingo 15 de setiembre)

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en Georgia a las 00:00 (domingo 15 de setiembre)

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en Connecticut a las 00:00 (domingo 15 de setiembre)

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en New York a las 00:00 (domingo 15 de setiembre)

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en Texas a las 11 p.m.

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en Illinois a las 11 p.m.

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en Nevada a las 10 p.m.

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en California a las 10 p.m.

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en México a las 10 p.m.

Canelo y Berlanga se enfrentarán el sábado 14 de setiembre en Las Vegas. | Fuente: EFE

¿A qué hora inicia la pelea Canelo Álvarez vs. Berlanga en vivo en Sudamérica?

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en Perú, Ecuador y Colombia a las 11 p.m.

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga iniciará en Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay a 00:00 (domingo 15 de setiembre)

La pelea Canelo Álvarez vs Berlanga en Brasil, Argentina y Uruguay a las 01:00 (domingo 15 de setiembre)



¿Cuál es la cartelera completa del evento Canelo Álvarez vs. Berlanga en Las Vegas?

Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga - pelea por el título de peso supermediano CMB, AMB y OMB

Erislandy Lara vs. Danny García - Pelea por el título de peso mediano de la AMB.

Caleb Plant vs. Trevor McCumby - Pelea de peso supermediano.

Rolando Romero vs. Manuel Jaimes - Pelea de peso superligero

Stephen Fulton vs. Carlos Castro - Pelea de peso pluma.

Roiman Villa vs. Ricardo Salas - Pelea de peso welter.

Jonathan López vs. Richard Medina - Pelea de peso superpluma.

¿Dónde ver la pelea Canelo Álvarez vs. Berlanga en vivo en TV y streaming?

Si quieres seguir la transmisión del evento Canelo Álvarez vs Berlanga debes saber que si vives en Estados Unidos, lo podrás seguir vía PPV en Prime Video y en DAZN. En tanto, si quieres ver la pelea desde México, lo podrás hacer en Azteca 7 y Canal 5.



De otro lado, si quieres ver el Canelo Álvarez vs Berlanga en Perú y el resto de Sudamérica, debes tener en cuenta que la transmisión oficial la trae la cadena ESPN y Disney Plus. Por su parte, si vives en España y no quieres perderte este combate, podrás mirarlo a través de DAZN en España.

¿Cuáles son las rachas de Canelo Álvarez y Berlanga en boxeo?



De un lado, tenemos a Canelo Álvarez (61-2-2), quien ha obtenido sus últimos triunfos por medio de las tarjetas y su última victoria por nocaut se remonta al combate con Caleb Plant en el 2021. Al otro lado está el joven Edgar Berlanga de 27 años, quien registra un 22-0, siendo 17 de estos a través del knocaut.