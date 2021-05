Mayweather y Logan Paul pelearán el próximo 6 de junio en Miami | Fuente: @MayweatherPromo

DATO Floyd Mayweather tiene 50 victorias, entre ellas 27 son nocaut.



El próximo 6 de junio, Floyd Mayweather se verá la cara con el youtuber Logan Paul en una pelea de exhibición en el Hard Rock de Miami. Aún falta dos semanas para el evento, pero el invicto excampeón mundial de peso welter ya comenzó a calentar el encuentro.

A 'Money', de 44 años, le preguntaron si estaba preparando alguna estrategia para enfrentar a Logan Paul. Mayweather trató de ser lo más sincero posible en su respuesta. "No hay estrategia", dijo a Barstool Sports.

"Simplemente tengo que aparecer por allí. Si quiero que vayamos a un asalto, irá a un asalto. Si quiero ir a dos, iremos a dos. Todo depende mí", añadió Floyd.

Pero su respuesta no terminó ahí. Mayweather invitó a no perderse la pelea: "Su primer nombre es Logan ... Logan Fall después del 6 de junio, porque va a caer".

La pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul está pactada para ocho asaltos.

Logan Paul confía en Mayweather

Logan Paul cree firmemente que puede hacer lo que ningún boxeador había hecho antes y vencer a Mayweather.

"Después de esta pelea no quiero que nadie me diga que algo es imposible", dijo Paul. "Estoy representando al tipo que fue descartado, el tipo que creyó tanto en sí mismo que su fe implacable en sí mismo lo impulsó al éxito. Ese soy yo. No solo creo que puedo vencerlo. Sé que puedo vencerlo".

La pelea, programada para el 6 de junio, será la primera aparición de Mayweather desde que apareció en un combate de exhibición en Japón en el 2018.

