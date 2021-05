Así fue el tremendo careo entre Floyd Mayweather y Logan Paul. | Fuente: @jakepaul

No se guardan nada. El invicto excampeón mundial de peso welter Floyd Mayweather se vio involucrado este jueves en una caótica pelea con el youtuber Logan Paul durante un improvisado cara a cara en Miami para su pelea de exhibición del 6 de junio.

Floyd Mayweather, de 44 años, reaccionó con enojo y a los golpes en el Hard Rock Stadium luego de que el hermano de Logan Paul, Jake, apareciera en escena para intercambiar insultos con el 'Money' y le agarrara la gorra que llevaba puesta mientras se encontraban en medio de un enjambre de fotógrafos y periodistas.

El expúgil persiguió a los hermanos Paul y los golpes parecieron lanzarse en un tumulto que involucró al personal de seguridad. Floyd Mayweather desató una diatriba cargada de improperios durante el incidente.

Floyd Mayweather se las verá con Logan Paul en el mes de junio. | Fuente: @jakepaul

Los insultos ya se habían intercambiado en una confrontación anterior, con el youtuber burlándose del peleador al referirse a su caso de violencia doméstica en el 2011.

El 'influencer' tuvo que ser alejado del tumulto por su séquito mientras Mayweather continuaba desahogando su furia antes de que él también fuera sacado del lugar.

Antes de la pelea, Logan Paul dijo que creía firmemente que podía hacer lo que ningún boxeador había hecho antes y vencer a Mayweather.

"Después de esta pelea no quiero que nadie me diga que algo es imposible", indicó. "Estoy representando al tipo que fue descartado, el tipo que creyó tanto en sí mismo que su fe implacable en sí mismo lo impulsó al éxito. Ese soy yo. No solo creo que puedo vencerlo. Sé que puedo vencerlo".

La pelea, programada para el 6 de junio, será la primera aparición de Floyd Mayweather desde que apareció en un combate de exhibición en Japón en el 2018. (AFP)





