Manny Pacquiao lanzó el reto a Floyd Mayweather para que vuelvan a enfrentarse en un ring de box. Lo hizo tras su victoria ante Adrien Broner por el título peso wélter de la AMB. Sin embargo, el CEO del pugilista norteamericano se encargó de responder al desafío lanzado.

"Dígale que regrese al ring y que pelearemos. Estoy dispuesto a pelear con Floyd Mayweather de nuevo, si está dispuesto a volver al boxeo", lanzó el reto Manny Pacquiao a 'Money', quien estaba como espectador en el MGM Grand Hotel de Las Vegas.

Pero la expectativa de los fanáticos tendrá que esperar. "Él no tiene interés de volver a pelear. No siempre se trata del dinero. No tiene la motivación ni el deseo. Está disfrutando de todo lo que ganó dentro del cuadrilátero", dijo Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions.

Manny Pacquiao y Floyd Mayweather se enfrentaron en 2015 en una mediática pelea con triunfo para el norteamericano.