Manny Pacquiao vs. Adrien Broner en Las Vegas | Fuente: AFP/Getty Images | Fotógrafo: Ethan Miller

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner | Aún no se suben al ring del Grand Garden Arena de Las Vegas. Aún no se sabe quién se llevará el título de peso wélter, pero lo que sí se conoce es cuánto se embolsará Manny Pacquiao y Adrien Broner por pactar esta pelea.

Por salir a defender su título de campeón mundial ante Adrien Broner, Manny Pacquia se llevará alrededor de 10 millones de dólares. El norteamericano, más conocido como 'The Problem', recibirá 2,500 millones de dólares.

Pero no es lo único. Hay más dinero por repartir. Las cuentas bancarias de los los boxeadores aumentará por pago de patrocinadores, apuestas y Pay Per View. Esos abonos hace que se duplique hasta se triplique sus millones.



Pacquiao (60-7-2) defiende ante Broner (33-3-1) el título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que le arrebató al argentino Lucas Matthysse en julio del año pasado en Malasia, en lo que será su primer combate en Estados Unidos desde 2016.

"Esta es mi primera pelea con 40 años y la verdad que mi cuerpo no ha resentido para nada el campamento. Voy pelea a pelea, pero luego de Broner, podemos hablar de otros rivales. Yo amo al boxeo y por ello me siento muy feliz en el previo a este combate", dijo Pacquiao a la AFP durante la semana de actividades anteriores a la pelea.