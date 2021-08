Manny Pacquiao vs. Yordenis Ugas | Fuente: Instagram Yordenis Ugas

Gran expectativa ha generado el regreso de Manny Pacquiao, 42 años, a los cuadriláteros. El legendario púgil filipino peleará con el cubano Yordenis Ugás, actual campeón del peso Welter, versión Asociación Mundial de Boxeo.

Inicialmente el estadounidense Errol Spence Jr. iba a ser rival de Manny Pacquiao, pero sufrió una lesión ocular que lo dejó fuera de carrera. Pero eso no le importó al senador filipino que igual se pondrá los guantes este sábado, 21 de agosto, para enfrentar al cubano Yordenis Ugás en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Ambos ya han tenido un primer encuentro, el de promoción de la pelea, ahí Pacquiao dejó de inmediato la diplomacia y dijo que "Ugás es un campeón porque le dieron mi cinturón. Ahora, tenemos que arreglarlo dentro del cuadrilátero", reivindicó la leyenda filipina.



A su vez, Ugás dijo que no había quitado nada, se lo dieron, y la pelea frente a Pacquiao sería la más importante de su carrera porque iba a luchar por su legado como profesional y por su país



Pacquiao destacó que la pelea será importante porque Ugás llega a la misma con un título mundial que exponer y eso le da todo el crédito y valor.



"No estoy decepcionado en absoluto por lo que sucedió porque mi arduo trabajo no será en vano. Ugás dio un paso al frente y está trayendo su campeonato de la AMB a la pelea, por la que estoy emocionado de luchar por el mismo", subrayó el campeón del mundo en ocho divisiones diferentes de peso. "Además no tengo problemas de enfrentarme a peleadores ambidiestros".



"Hay muchas personas a mi alrededor que han trabajo duro por lo que me motiva ganar la pelea, especialmente por mi familia", señaló Pacquiao. "Además quiero ganar otro título y ser campeón después del 21 de agosto".



Por su parte, Ugás, reiteró que se sentía muy bien y muy emocionado de pelear en un escenario como Las Vegas y ante una leyenda como Pacquiao.



"Cuando recibí la llamada de que iba a enfrentarme a uno de los mejores peleadores de la historia, simplemente empujó mi entusiasmo a nuevos niveles. No puedo esperar para mostrarles a todos de lo que soy capaz", subrayó Ugás.



Fecha y hora de la pelea Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas

Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas se verán la caras el sábado, 21 de agosto. La cita futbolística tendrá lugar en el T- Mobile de Las Vegas desde las 8:00 p.m. (hora peruana).



Canales que transmitirán EN VIVO la pelea Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas

El combate EN DIRECTO será transmitido por ESPN en Latinoamérica y el PPV de FOX Deportes. No te pierdas ningún detalle en la web de RPP.pe

Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas: Horario en el mundo

7:00 p.m. Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras

8:00 p.m. México, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá

9:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay, República Dominicana

10:00 p.m. Argentina, Uruguay



