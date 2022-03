Mike Tyson y su nuevo negocio: Gomitas de orejas con sabor a cannabis | Fuente: Instagram: Mike Tyson

Mike Tyson, luego de su retiro del box, se convirtió en un empresario y al mismo tiempo, tuvo participación hasta en el cine como en la película, “¿Qué pasó ayer?”, por lo que las ocurrencias del exboxeador son habituales y causan sorpresa a la vez.

En esta ocasión, Mike Tyson inició un nuevo negocio, en base a un hecho que marcó su carrera, y a la vez, marcó su vida. El exboxeador estadounidense empezó su negocio de gomitas de orejas con sabor a cannabis.

Mike Tyson: ¿Por qué vende gomitas con forma de oreja?

La forma de las gomitas de orejas con sabor a cannabis tiene una historia detrás, y se remonta a un hecho recordado de la carrera de Mike Tyson. En 1997, se enfrentó a Evander Holyfield, luego que meses después perdiera por KO. En este duelo, 'Iron' le mordió la oreja a Evander Holyfield de forma repentina, hecho que descalificó al entonces boxeador.

Esta pelea sigue siendo recordada actualmente, e incluso, ambos boxeadores hablaron sobre ello como si fuera una anécdota, ya que finalmente, todo quedó en el ring ese día.

Es por este motivo que las gomitas con forma de orejas es el nuevo negocio de Mike Tyson.

¿Por qué Mike Tyson vende gomitas con sabor a cannabis?

Mike Tyson inició la empresa ‘Tyson Ranch’, la cual cultiva y vende cannabis en California, siendo legal su consumo en este estado. El exboxeador declaró en una oportunidad que el consumo del cannabis lo ayudó: “A mis 30 años, el cannabis me salvó realmente de mí mismo. Los beneficios para la salud eran muy claros. Como siguió salvándome, supe que todo el mundo necesitaba este tipo de medicina (…) Llevo más de 20 años luchando y mi cuerpo tiene mucho desgaste. Tuve dos cirugías y usé la marihuana para calmar mis nervios, y me quitaba el dolor. Antes me tenían con opiáceos, y me jod… la vida”.

¿Cómo son las gomitas con sabor a cannabis de Mike Tyson?

Las gomitas fueron nombradas “Mike Bites”, y como se ve en la publicación de la cuenta oficial de Mike Tyson en Instagram, las gomitas azucaradas tienen la forma de la oreja mordida de Evander Holyfield.





NUESTROS PODCASTS

El fenómeno de contar con menos mujeres en cargos en los que se toman decisiones importantes en una empresa ocurre en el sector privado y en el público, ¿A qué se debe? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los techos y paredes de cristal?