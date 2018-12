Saúl 'Canelo' Álvarez y Rocky Fielding pelearán este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York. | Fuente: DAZN

Saúl 'Canelo' Álvarez y Rocky Fielding se enfrentarán este sábado por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Previo a este encuentro, ambos lucharon se vieron las caras en una conferencia de prensa y hablaron de lo que será su combate en el Madison Square Garden de Nueva York.

El mexicano y el inglés se pusieron frente a frente y calentaron la previa de su pelea. Pese a las tensas miradas entre ambos, los dos boxeadores evitaron las provocaciones en sus declaraciones.

"Recuerdo que hace tres años estaba allá arriba, soñando con pelear algún día aquí", contó Rocky Fielding. "Y ahora aquí estoy, mi nombre se ve por todos lados, de estar sentado allá arriba a estar aquí es increíble", añadió.

Minutos después le tocó el turno a 'Canelo' Álvarez, quien también fue moderado en sus palabras. "Quizás muchos no le dan el crédito que se merece Rocky Fielding, pero por algo es campeón mundial, yo sé lo que es, sé del riesgo que tengo en frente, me preparé muy fuerte como siempre, pero me gustan los restos y estamos listos para hacer historia", dijo el mexicano.

Dato



La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Rocky Fielding está a la vuelta de la esquina. Ambos se enfrentarán en el Madison Square Garden de Nueva York, este sábado a las 9:00 de la noche.