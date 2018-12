Muchos recién se estaban acomodando en sus asientos tanto en el Madison Square Garden de Nueva York o en sus casas cuando se dieron con la sorpresa que la pelea entre Canelo Álvarez y Rocky Fielding, por el título supermediano de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), había terminado. El boxeador mexicano ganó la pelea en el tercer round por KOT (nocaut técnico).

Desde el arranque, 'Canelo' Álvarez salió decidido a apoderarse de la pelea y su estrategia fue buscar la zona baja del boxeador británico. Es así que le dio un gancho al hígado no solo en el primer round sino también en el segundo y tercero; por eso Rocky Fielding clavó su rodilla en la lona en varias ocasiones.

En el tercer round, el árbitro decidió dar por finalizada la pelea después que Fielding se arrodillará en dos oportunidades. El ganador era 'Canelo' Álvarez y el Madison Square Garden fue una fiesta.

'Canelo' Álvarez escribió su nombre en la historia del boxeo mexicano al igualar en títulos en tres categorías diferentes a sus compatriotas Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera y Abner Mares..

Luego de su victoria ante Fielding, Álvarez presenta un récord de 51 victorias (36 por KO), dos empates y una única derrota (frente al estadounidense Floyd Mayweather Jr.) en su carrera,





11:30 p.m. Y la pelea entre 'Canelo' Álvarez y Rocky Fielding está por empezar. Se cantará el Himno Nacional del Reino Unido.

11:31 p.m. Edith Márquez canta el Himno Nacional de México.

11:38 p.m. Ya está en Rocky Fielding en el cuadrilátero.

11:40 p.m. Se anuncia la llegada de 'Canelo' Álvarez y el Madison Square Garden explota. "México, lindo y querido", se escucha en los altavoces.

11:47 p.m. EMPEZÓ LA PELEA.

* Primer Round. 'Canelo' Álvarez toma la iniciativa y conecta algunos golpes a Rocky Fielding. El mexicano sorprendió con un gancho al británico, que quedó arrodillado, pero se reincorporó rápido.

* Segundo Round. Pese a que 'Canelo es un poquito más bajo, logra conectar un par de derechazos al británico. Conectó en el hígado a Rocky, quien puso su rodilla en la lona.

* Tercer Round. Cuando faltaba 30 segundos para que termine el tercer round, Rocky Fielding cayó de rodilla por segunda vez. La pelea es de Canelo.

GANÓ CANELO SE QUEDA CON EL TÍTULO SUPERMEDIADO DE LA AMB.





















10:20 p.m. Ya están en el cuadrilátero Tevin Farmer (USA) y Francisco Fonseca (Costa Rica) por el título mundial Súper Pluma.

10:27 p.m. Empezó la pelea en el Madison Square Garden

* Primer round. En los primeros segundos se miden y ambos boxeadores tratan de conectar algunos golpes sin mayor fortuna.

* Segundo round. El costarricense le conectó un par de derechazos al norteamericano. Farmer se acerca y saca un par de golpes fuertes.

* Tercer round. Farmer llegó a conectar un par de golpes.

* Cuarto Round. Fonseca está más activo y ha sacado un par de golpes certeros.En los últimos segundos conectó un golpe de zurda.

* Quinto Round. Fonseca está más activo, conecta golpes y domina el round.

* Sexto Round. Farmer salió airoso en este round. Fonsesa terminó con el pómulo derecho un poco golpeado.

* Séptimo Round. Ambos reparten golpes. Fonseca sacó un golpe en la mandíbula de Farmer, que resiste al derechazo.

* Octavo Round. A Farmer se le ve más entero. Se defiende de los golpes de Fonseca , que logra castigar en el rostro del norteamericano.

* Noveno Round: Fonseca se le vio más activo y conectó varios golpes. El público alienta al 'tico'.

* Décimo Round: Fonseca, nuevamente, conecta. Farmer no se queda atrás y responde. El 'tico' ha dado los golpes más fuertes.

* Round 11. Los dos intercambian golpes. Con ligera ventaja Farmer.

* Round 12. Farmer se defiende ante los golpes de Fonseca, pero Tevin logra esquivar. Se define con las tarjetas.

El cinturón del título mundial Súper Pluma es para Tevin Farmer por decisión unánime. El norteamericano retiene el título FIB.

9:27 p.m. Empezó la pelea entre Sadam Ali vs. Mauricio Herrera. El combate va a 10 round, de tres minutos cada uno.

* Primer Round. Empezó la pelea. Ambos se muestran cautelosos. Los golpes se dan al aire, pero no se logran conectar.

* Segundo Round. Herrera le corta el ritmo a Ali, que en los últimos segundo llega a conectar un par de derechazos.

* Tercer Round. Hay mucho amago y pocos golpes.

* Cuarto Round. No hay acción. Herrera logra arrinconar en las cuerdas a Ali, pero no logra conectar sus golpes.

* Quinto Round. Ali conectó dos izquierdazos, pero Herrera reacciona con un par de jab. El round es favorable a Sadam.

* Sexto Round. Mucho movimiento, pero Ali no conecta sus golpes.

* Séptimo Round. "Son solo 3 rounds más Mauricio, tú puedes", le dicen desde su esquina a Herrera. No hay acción.

* Octavo Round. Sadam Ali intentó conectar con la izquierda, pero Herrera amaga y lanza un par de derechazos, que no rozan a su contrincante.

* Noveno Round A Herrera se le nota pesado. Su esquina le dice a Mauricio "Tenemos que ganar, es el último round. Tú puedes", alienta al boxeador.

* Décimo round. Se le ve más parado a Ali, que trata de conectar. Herrera se le nota cansado, amaga los golpes. La pelea se definen los jueces.

En una pelea aburrida y sin brillo, Sadam Ali ganó la pelea por decisión unánime en la categoría welter. Derrotó a Mauricio Herrera con tarjetas de 100-90, 99-91 y 98-92.











8:45 p.m. La velada empieza con la pelea entre Ryan García vs Braulio Rodriguez, por los pesos ligeros. Ya están en el cuadrilátero del Madinson Square Garden. Pelean a 10 rounds, de tres minutos cada uno.

* Primer Round. García sorprendió a Braulio Rodríguez en el primer asalto y lo dejó sentado por unos segundos.

* Segundo Round. Empezó el segundo asalto.

* Tercer Round. Braulio Rodríguez da un golpe bajo a Ryan García y recibe una advertencia del juez. El dominicano volvió a dar un golpe bajo y ahora sí, el árbitro le descuenta un punto.

* Cuarto Round. García le conectó varios golpes a Rodríguez. Lo arrinconó entre las cuerdas. El dominicado lo busca y devuelve los golpes, pero Ryan se defiende.

* Quinto Round. García, de 20 años, le conectó un derechazo a Braulio Rodríguez, quien terminó en la lona y con sangre en la cara. Ryan se quedó con la pelea. Ganó por KO en el quinto asalto

Tiene futuro. Ryan García sigue mejorando su marca a 17-0, 14 KO.

'Canelo' Álvarez vs. Rocky Fielding: la previa

EN VIVO | EN DIRECTO | 'Canelo' Álvarez vs. Rocky Fielding pelean este sábado 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York. El combate entre el mexicano y el británico es por el título supermediano de la AMB.

El púgil mexicano Saúl "Canelo" Álvarez aseguró este jueves estar "preparado para hacer historia" cuando enfrente al británico Rocky Fielding por el título de los supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tres meses después de convertirse en campeón mundial de los medianos ante el kazajo Gennady Golovkin.

"Quizás muchos no le dan el crédito que se merece a Rocky Fielding pero por algo es campeón mundial. Sé el riesgo que tengo enfrente, me preparé muy fuerte como siempre. Sé que va a ser una pelea fuerte pero me gustan los retos y estamos preparados para hacer historia", señaló Álvarez, quien el sábado en el Madison Square Garden de Nueva York buscará igualar los títulos en tres categorías diferentes de leyendas del pugilismo mexicano como Julio César Chávez.

¿Cómo, dónde y cuándo ver la pelea entre 'Canelo' Álvarz y Rocky Fielding?

La pelea empieza a las 8:15 p.m. (horario peruano). En México se inicia a las 7:15 p.m.. En Argentina comienza a las 10:15 p.m. Cuando empieza la pelea entre 'Canelo' Álvarz y Rocky Fielding en España, será domingo a las 3.15 de la mañana.

Canelo es también campeón mundial superwélter por el Consejo Mundial (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo.

El sábado, el azteca se enfrentará a Fielding, el actual rey de los supermedianos, luego de vencer en julio en Alemania al local Tyron Zauge por nocaut técnico.

"Fui a Alemania, nadie apostó por mí y gané. Aquí nadie confía en que gane pero creo en mí, vengo aquí como campeón y eso es lo que hacen los campeones: ganan. Esta es una gran oportunidad y estoy muy contento de estar aquí", señaló el británico.

Luego de su victoria ante Golovkin, Álvarez presenta un récord de 50 victorias (35 por KO), dos empates y una única derrota (frente al estadounidense Floyd Mayweather Jr.) en su carrera, mientras Fielding cuenta con balance de 27 triunfos (15 por KO) y un único tropiezo.

Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding: hora y canales del mundo