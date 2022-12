El peruano, Luis Palomino, el rey del BKFC, vuelve a escena

El peruano Luis ‘Baboon’ Palomino, considerado el mejor peleador del Bare Knuckle Fighting Championship, regresa a territorio de combate para defender su trono del peso Ligero ante el ascendente estadounidense Tom Shoaff, en el evento principal del BKFC 34.

El combate se realizará este sábado 3 de diciembre en el Seminole Hard Rock Hollywood, en Florida, a partir de 7:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Star+.

Campeón de peso Ligero y también del peso Welter, el peruano Luis ‘Baboon’ Palomino se consolidó ya como la máxima sensación del Bare Knuckle Fighting Championship, y debido a ello, la expectación no es poca por ver al mejor libra por libra de la especialidad defender el cinturón de las 155 libras ante el estadounidense Tom Shoaff en el evento estelar de este sábado 3 de diciembre desde Florida, EE.UU., que se transmitirá en vivo para los suscriptores de Star+.

La velada tendrá también otra batalla de campeonato, y es que Francesco Ricchi, invicto en los cinco combates que tiene ya en el BKFC, y el retador David Mundell, disputen el título del peso Mediano. En otras combinaciones, Blake Davis y William Dunkle se cruzarán en Semicompleto, mientras que en los Welter se destacan Howard Davis vs. Louie Lopez y Freddy Masabo vs. Shawn Moffett, con promesa de muchas emociones.

Cartelera principal de BKFC 34 en VIVO por Star+, desde Florida, EE.UU.,

21:00 ARG/CHI/PAR/URU - 20:00 BOL/VEN - 19:00 COL/ECU/PER

Luis Palomino (Perú) vs. Tom Shoaff (EE.UU.)

Francesco Ricchi (EE.UU.) vs. David Mundell (EE.UU.)

Blake Davis (EE.UU.) vs. Will Dunkle (EE.UU.)

Howard Davis (EE.UU.) vs. Louie Lopez (EE.UU.)

Freddy Masabo (Cuba) vs. Shawn Moffett (EE.UU.)

Chris Sarro (EE.UU.) vs. Stephen Townsel (EE.UU.)

Bryan Durán (Cuba) vs. Kobe Bowen (Barbados)

Jake Young (Canadá) vs. Rene Rodríguez (EE.UU./Cuba)

Christine Vicens (EE.UU.) vs. Jocelyn Lybarger (EE.UU.)

Guillermo Pérez (EE.UU./Cuba) vs. John Parker (EE.UU.)

Jeremy Smith (EE.UU.) vs. Leo Valdivia (Nicaragua)

