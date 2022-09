Brandon Moreno se refirió a la pelea que sostendrá con Figueiredo | Fuente: EFE

"Yo voy a ir, yo quiero ir a pelear ahí, no me importa nada", Brandon Moreno lo tienes claro. El campeón interino del peso mosca de la UFC aseguró que quiere cerrar la tetralogía con el campeón Deiverson Figueiredo en Río de Janeiro.



Con la misma plasticidad y desparpajo con la que se mueve dentro de la jaula se despacha enfrente de un micrófono. ‘ The Assassin Baby’ no se guarda nada nunca. Ante la atenta mirada de un estadio repleto o alrededor de un café, sigue desprendiendo esa espontaneidad y nobleza que le caracterizan.



Su cuarta pelea con Deiveson Figueiredo, la situación de los latinos dentro de la UFC e incluso las posibilidades de un próximo evento en España... no rehuye ninguna pregunta. Durante una parada en la colaboración entre la UFC y LaLiga conversó con EFE en su hotel.



Moreno se deshizo en elogios hacia los españoles dentro de la compañía -Ilia Topuria, Joel Álvarez y Juan Espino- así como a otros que están tratando de derribar la puerta como Daniel Bárez. Para ‘The Assassin Baby’ España está en el camino correcto: "Exactamente lo que está pasando aquí pasó en México".



El primer campeón mexicano de la UFC se declara gran aficionado al fútbol. Visitó las instalaciones de Valencia, Atlético de Madrid y Real Madrid, pero no se moja: "Señores yo soy agente libre". Con gran euforia revela su pasión por España, tras su primera visita al país, confiesa ser amante de la paella, aunque su gran debilidad es otra: "¡Torrijas! Estaba increíble, nunca lo había probado, fue la primera vez y dije dios mío…".



Pregunta. ¿Cómo se encuentra tras su última pelea? Vemos todavía una pequeña marca bajo su ojo derecho.



Respuesta. Me siento superbién. Es mi primera vez aquí en España, me han tratado exageradamente bien, he tenido oportunidad de trabajar un poquito, hemos ido para arriba y para abajo. En cuanto a la pelea, estoy sano, fue un corte muy profundo y creo que es por eso que se ve la marca en el ojo, pero está completamente cerrado y sanado. Es cuestión de que con el paso del tiempo se vaya desvaneciendo más y más.

Brandon Moreno es campeón interino del peso mosca de la UFC | Fuente: AFP

P. ¿Río de Janeiro parece un buen sitio para ir a pelear?



R. Yo voy a ir, yo quiero ir a pelear ahí, no me importa nada. Mucha gente piensa que no es la mejor idea pero creo que me alimenta muchísimo más la motivación. El ir a pelear a su casa (Deiveson Figueiredo) me prende muchísimo.



Se que va a ser un reto difícil, se que el público no va a estar a mi favor pero eso me motiva mucho más a unificar el cinturón y volverme el campeón indiscutido y cerrar esta rivalidad con Deiveson que se alargó, al final del día nunca pensamos que esto iba a pasar pero también me encanta. Creo que va a hacer crecer muchísimo más mi legado.



P. ¿Ha habido algún tipo de avance para cerrar la pelea?



R. Lo que sí te puedo decir es que es lo que UFC quiere hacer. Es un plan muy claro para la compañía, solamente no nos han puesto un contrato al frente. Imagino que están esperando a que se acomoden las cosas, ver como le va a Charles Oliveria contra Islam Makhachev en Abu Dabi o ver como los brasileños desarrollan sus carreras y así determinar bien la cartelera para Rio de Janeiro.



P. ¿Ese crecimiento muscular que hizo, y que se notó contra Kai Kara France, va a ser decisivo en el cuarto combate? Figueiredo recorta más peso y siempre se ha visto más grande en vuestras peleas.



R. El plan inicial era por eso porque según nosotros íbamos a la por la cuarta con Deiveson de inmediato. No se da por ciertas razones, Deiveson tuvo sus motivos por los cuáles no quiso aceptar la pelea entonces tomo la pelea con Kai Kara-France, un rival mucho menor que él, y pude notar que yo era el mayor. físicamente era más grande que él.



Regresando al plan inicial, que era ganar peso para poder conectar con más fuerza a Deiveson, espero que la diferencia sea notable en este cuarto combate.



P. Viéndolo con perspectiva: ¿Cree que una pelea intermedia le ha podido venir bien?



R. Puede ser que sí, para empezar creo que por el estado anímico. Te mentiría si te digo que no estaba cansado de pelear con el mismo tipo cuatro veces seguidas, que hubiera sido el caso.



Haber cambiado de aire, hacer una estrategia nueva, tener un oponente nuevo en la mente, quieras o no te ayuda muchísimo. Lo podría llegar a tomar de ventaja. Al final nunca he dejado de pensar en Deiverson porque es la meta, lo que quiero finalizar. Es el capítulo que quiero cerrar en mi vida para salir adelante.



P. ¿Su pronóstico para esta cuarta pelea?



R. Voy a ganar, no hay otra cosa que te pueda decir. No sé como, pero creo que le he demostrado a la gente que estoy preparado para lo que sea. Mi ‘striking’ ha mejorado más y más en los últimos años, mi 'jiu jitsu' he demostrado con que defenderme, tengo buena lucha... He demostrado a la gente que puedo finalizar el combate donde yo quiera, lo he demostrado con hecho, así que lo único que te puedo decir es que voy a ganar.

