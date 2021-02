McGregor no pudo ante Poirier en el pasado UFC 257. | Fuente: UFC

En la previa del UFC 257, que se llevó a cabo el último 24 de enero en el Etihad Arena de Abu Dhabi, Conor McGregor era claro favorito para llevarse la victoria en la pelea estelar frente al estadounidense Dustin Poirier. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.

En el segundo round, Conor McGregor cayó noqueado frente a Dustin Poirier, en imágenes que dieron la vuelta al mundo de las artes marciales mixtas. Este miércoles y ya con la cabeza más fría, 'The Notorious' habló nuevamente de la pelea y dio justificación a su caída en el Fight Island.

"Eso es lo que pasa cuando escoges este tipo de pelea y oponente (en este caso Poirier) como gran antesala para mi combate de boxeo frente a Manny Pacquiao", fue lo que sostuvo McGregor en declaraciones que recoge el diario Marca en su edición digital.

Conor analiza la derrota contra Poirier

Así fue la derrota de McGregor contra Dustin Poirier. | Fuente: UFC

Asimismo, el excampeón de UFC manifestó que enfocó mal su estrategia de batalla ante 'The Diamond'. En el primer round se mostró sólido y conectó golpes, pero en el segundo fue pasado por encima por su rival de turno.

"Quizás fui muy disciplinado y me enfoqué en adoptar una postura más de boxeo. Merecía que me patearan las piernas por entrar con esa mentalidad al octágono. Este no es un deporte en el que no se pueda jugar. Los ataques a mis piernas se acumularon en pelea. Mi nervio peroneo quedó totalmente lesionado. Me quito el sombrero ante él", añadió el irlandés.

Por otra parte, aún no hay fecha exacta de la pelea entre Conor McGregor y Manny Pacquiao. Se dará este 2021, pero -de momento- no hay un acuerdo para un lugar para su normal desarrollo.