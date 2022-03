Conor McGregor desea pelear con Kamaru Usman por el título wélter de UFC | Fuente: thenotoriousmma

Conor McGregor busca superar la fractura que sufrió en la pierna izquierda en 2021 y ya tiene en la mira la pelea que tendrá en su regreso a la UFC.

Actualmente, Conor McGregor tiene un récord de 22 victorias y 6 derrotas, 19 KO, 1 sumisión y 2 por decisión. 'The Notorious' buscará el título wélter de la UFC ante posiblemente Kamaru Usman.

Conor McGregor busca el título wélter de UFC

Conor McGregor destacó que su regreso sería contra Kamaru Usman. Habiendo ganado el título de 155 libras, subiría por el título de 170 libras, según lo revelado a TheMacLife. “Creo que contra Usman por el título de las 170 libras para mi regreso es lo que estoy mirando en este momento. Ahora realmente no le he dicho eso a nadie para ser honesto, solo he estado pensando eso durante los últimos días porque ¿para qué cortar el peso? Ya gané el título de las 155 libras, bajé a un marco liviano, pero ahora soy grande. Me siento grande, me siento fuerte, me siento saludable, tengo buena energía”, dijo.





Conor McGregor se siente confiado ante Kamaru Usman

Por otro lado, Conor McGregor señaló estar confiado si enfrentara a Kamaru Usman, y que ganar ese título aportaría a su historia de títulos en la UFC: “Me siento confiado contra Usman. Un luchador alegre, descuidado y ortodoxo sin sumisiones de ningún tipo. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está el peligro aquí? No veo peligro con él. La triple corona. Nadie ha obtenido nunca tres nocauts en tres divisiones de peso subiendo como yo, ya lo he hecho, pero nadie ha obtenido nunca tres títulos mundiales de UFC en tres divisiones como lo haré yo también si logramos esta pelea”.

Anteriormente, en una declaración a Mirror Fighting, Conor McGregor comentó que espera ganar un título en su regreso: “Me gustaría un título, un cinturón. Veremos a su vez qué sucede con el peso. Me encuentro bien y fuerte y voy a ir día a día”.