Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov se enfrentaron por última vez en octubre del año pasado. | Fuente: AFP

Todos los seguidores de la UFC están a la espera de una segunda pelea entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. Tras un histórico enfrentamiento entre ambos en el UFC 229 del año pasado, se espera que pronto haya una revancha teniendo en cuenta que el ruso viene de retener el título de peso ligero contra Dustin Poirier.

Khabib Nurmagomedov, justamente, le lanzó un 'dardo' a Conor McGregor en su última conferencia de prensa al momento de hablar sobre el respeto que hay entre él y su último rival. "En mi última pelea con un tipo irrespetuoso tuve que soportar todas sus estupideces y quiero olvidarme de eso. Con Poirier demostramos de qué se trata esto, las artes marciales mixtas tienen que ver con respeto", dijo.

Estas declaraciones no gustaron para nada a Conor McGregor, que a través de las redes sociales pidió que haya otra contienda contra Khabib Nurmagomedov. Pero eso no fue lo único: el irlandés solicitó que esta se desarrolle en Moscú. De esta manera, 'The Notorious' tendrá la posibilidad de enfrentarse al luchador de ascendencia soviética en su propio país y así podría cobrarse su revancha tras ser derrotado a manos de él hace once meses.