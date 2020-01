Conor McGregor y Donald Cerrone protagonizarán la pelea principal del UFC 246. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @FighterMagz

Conor McGregor volverá a pisar un octágono cuando se enfrente a Donald Cerrone en la pelea estelar del UFC 246. Y como parte de la previa del evento, ambos luchadores estuvieron presentes en una conferencia de prensa realizada en el mismo T-Mobile Arena de Las Vegas, recinto que albergará esta importante velada.

Previo a verse cara a cara, Conor McGregor y Donald Cerrone se lanzaron una serie de 'dardos' desde el micro que tenían al frente. Por su parte, el irlandés prometió llevarse la victoria por KO. "Es difícil no respetar a 'Cowboy' en esta etapa de su carrera. Si bien habrá sangre derramada este fin de semana, no será mala sangre. En cuanto a la predicción, será un triunfo por knock-out", dijo.

Mientras tanto, Donald Cerrone no se quedó callado. "Conor McGregor dijo todo lo que me iba a hacer, ¿no? Es un gran hombre y me siento honrado de poder compartir esta pelea con él. Estamos aquí para hablar de la pelea, no de algo que hace fuera de las luchas", señaló.

Sobre la parte final, antes del careo, Conor McGregor sorprendió a los hinchas al no descartar protagonizar la contienda principal del UFC 248 que se realizará en marzo. "No me interesa en qué peso ni división. Estoy en buenas condiciones y listo para que sea", sentenció.