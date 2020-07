Khabib | Fuente: Instagram Khabib

Desde que falleció su padre, Abdulmanap Nurmagomedov, tras complicaciones derivadas del nuevo coronavirus, poco se sabía de Khabib Nurmagomedov. El campeón de UFC prefirió mantenerse perfil bajo, se alejó de los octágonos, y evitó tener contacto con los medios de comunicación, pero el luchador salió de su encierro para dedicarle un tierno mensaje a su progenitor.

Khabib Nurmagomedov utilizó su cuenta oficial de Instagram para escribir un mensaje dedicado a su padre y utiliza un capítulo (Sura) del Corán y dos versículos (aleyas)

El Sagrado Corán 17:23-24:

23.Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a El y que seáis benévolos con vuestro padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seis insolentes con ellos y ni siquiera les digáis: ¡Uf! Y háblales con dulzura y respeto.

24. Trátales con humildad y clemencia, y ruega: ¡Oh, Señor mio! Ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño.

"Te echaremos de menos, padre. Fuiste padre, amigo, hermano y entrenador, todo en uno. Me enseñaste casi todo lo que sé, espero que estés satisfecho conmigo. Después de todo, la satisfacción de los padres es la satisfacción de Allah", finalizó el mensaje de Khabib Nurmagomedov.

Días atrás se habló de la posibilidad que Khabib Nurmagomedov se retire tras la muerte de su padre, pero el representante del ruso, Ali Abdelaziz, aseguró en TMZ Sports que el campeón de UFC volverá a luchar antes de fin de año