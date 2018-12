La representante peruana, Valentina Shevchenko llegó este sábado AL Scotiabank Arena en Toronto, Canadá, para enfrentar a la polaca Joanna Jedrzejczyk en el evento de la UFC 231.

“Ya se preparan las armas de Valentina Schevchenko”, fue la publicación del Twitter de la UFC a pocos minutos del combate de la peleadora que nació en Kirguistán.

Shevchenko y Jedrzejczyk son viejas conocidas. Ambas se han enfrentado en varias ocasiones, pero no en esta disciplina sino en muay thai, La peruana le ganó tres peleas.

Hay que indicar, que la 'Bala' señaló en la víspera que está en un buen momento físico. "Me siento fuerte, rápida. Nada me detendrá. Mañana será mi noche, no pienso irme de Canadá sin el título", dijo.