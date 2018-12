Valentina Shevchenko

EN VIVO | EN DIRECTO | Llegó el día. Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk estarán frente a frente este sábado en el octágono de la UFC 231. Ambas luchadoras pelearán por el título del peso mosca. Este encuentro, que es el coestelar del evento que se realizará en el Scotiabank Arena en Toronto, Canadá, empieza a las 10:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por FOX Action y también podrás seguir todas las incidencias aquí en RPP.pe.

EN VIVO | EN DIRECTO | Llegó el día. Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk estarán frente a frente este sábado en el octágono de la UFC 231. Ambas luchadoras pelearán por el título del peso mosca. Este encuentro, que es el coestelar del evento que se realizará en el Scotiabank Arena en Toronto, Canadá, empieza a las 10:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por FOX Action y también podrás seguir todas las incidencias aquí en RPP.pe.

Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk son viejas conocidas. Ambas se han enfrentado en varias ocasiones, pero no en esta disciplina sino en muay thai, La peruana le ganó tres peleas. Ahora es diferente, pero la 'Bala' se asoma como la favorita, pero ella quiere demostrarlo en el octágono.

"Me siento fuerte y rápida. Nada me detendrá. Mañana será mi noche, no pienso irme del Scotiabank Arena de Canadá sin el título peso mosca", dijo Valentina Shevchenko, tras el pesaje oficial de la UFC 231.

País Preliminares Estelares Canal México 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Guatemala 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Nicaragua 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Costa Rica 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Honduras 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Perú 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/FOX Action Colombia 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/FOX Action Panamá 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Ecuador 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/FOX Action Venezuela 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/FOX Action Paraguay 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/FOX Action Bolivia 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/FOX Action República Dominicana 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Argentina 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action Brasil 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action Uruguay 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action Chile 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action