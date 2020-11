Ver la fecha, hora y canales del UFC 255 con Figueiredo vs Perez y Shevchenko vs Maia. | Fuente: UFC

UFC 225 EN VIVO: no te pierdas las peleas entre Deiveson Figueiredo vs. Alex Pérez (título peso mosca masculino) y Valentina Shevchenko vs. Jennifer Maia (título peso mosca femenino) este fin de semana desde el UFC APEX en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Revisa aquí ONLINE y EN DIRECTO la fecha, hora y canales TV de transmisión de este tremendo evento.

El UFC 255 será este sábado 21 de noviembre y la cartelera principal está programada para que empiece a las 10:00 p.m. en horario peruano. Para toda Latinoamérica, el evento irá por la señal de la cadena internacional ESPN.

Además de las peleas principales del UFC 255 que tendrá como protagonistas a Deiveson Figueiredo y Valentina Shevchenko, también veremos en acción por el peso ligero a Mike Perry vs. Tim Means.

UFC 255: fecha, hora y canales de transmisión de cartelera principal

Perú (10:00 p.m.) - ESPN

México (9:00 p.m.) - FOX Premium

Ecuador (10:00 p.m.) - ESPN

Colombia (10:00 p.m.) - ESPN

Argentina (12:00 a.m.) - ESPN

Chile (12:00 a.m.) - ESPN

Estados Unidos (10:00 p.m.) - ESPN+ vía PPV

Deiveson Figueiredo tiene un récord de 8-1 en el octágono del UFC y 19-1 a nivel de las MMA, pero Alex Pérez no se la va a poner tan fácil y quiere dar la sorpresa en tierras estadounidenses.

Por otro lado, todo Perú estará a la expectativa en relación a lo que pueda hacer Valentina Shevchenko frente a Jennifer Maia. La peruana viene de noquear a sus últimas rivales y es favorita dentro de las casas de apuestas.

UFC 255: cartelera completa del evento

Deiveson Figueiredo vs. Alex Pérez

Valentina Shevchenko vs. Jennifer Maia

Mike Perry vs. Tim Means

Katlyn Chookagian vs. Cynthia Calvillo

Maurício Rua vs. Paul Craig

Preliminares

Brandon Moreno vs. Brandon Royval

Joaquin Buckley vs. Jordan Wright

Antonina Shevchenko vs. Ariane Lipski

Daniel Rodrigues vs Nicolas Dalby

Pre-preliminares

Alan Jouban vs. Jared Gooden

Kyle Daukaus vs. Dustin Stoltzfus

Louis Cosce vs. Sasha Palatnikov