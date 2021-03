En UFC 259 veremos tres peleas por títulos | Fuente: UFC Español

No hay duda que UFC 259 nos trae una atractiva cartelera este sábado, 6 de marzo. Frente a frente estarán estarán dos campeones. Jan Blachowicz vs Israel Adesanya serán protagonistas de la pelea por el título semipesado de UFC. Pero no hay más. También estarán en acción nada más y nada menos que Amanda Nunes y Petr Yan, dos luchadores de renombre dentro de la orgainización de artes marciales mixtas.

Las peleas de UFC 259 EN DIRECTO será transmitido por ESPN (Para Latinomérica, excepto Chile y México), FOX Sports (México y Chile) . Y Estados Unidos ESPN+, PPV. En España DAZN. Todos los detalles de esta pelea lo tendrás en la página web de RPP.pe. La cartelera preliminar empieza a las 6:00 p.m. (hora peruana) y la cartelera principal está programado para las 10:00 p.m. (hora peruana).

Blachowicz vs. Adesanya: ¿quién es favorito?

El nigeriano Israel Adesanya (20-0), actual monarca de peso Mediano, buscará hacer historia la noche de este sábado cuando se enfrente al también campeón de la UFC, el polaco Jan Blachowicz (27-8), para tratar de convertirse en el quinto artemarcialista en la historia en ostentar dos campeonatos al mismo tiempo, ya que estará en juego el de peso Semipesado del ascendente luchador europeo.

La marcha de Blachowicz hacia la cima de la división ha sido una historia de perseverancia y demostraciones de su "legendario poder polaco", registrando ocho victorias en sus últimas nueve presentaciones. El polaco alcanza un 33% de probabilidades, con cuota de 2.92. Mientras que el nigeriano Adesanya completó su ascenso a lo más alto del Peso Mediano reclamando el título interino, tras anotar dos rotundas victorias durante el 2019. Adesanya paga una cuota 1.43 y alcanza una probabilidad de 67% de arrebatar el título al campeón Blachowicz, según el experto de MMA de Betsafe, Mario Farrugia.





Amanda Nunes vs Megan Anderson: por el título del peso pluma

La megacartelera incluye a la legendaria brasileña Amanda ‘Lioness’ Nunes (20-4), quien expondrá ante la australiana Megan Anderson (11-4) el campeonato de peso Pluma. Asimismo, el ruso Petr Yan (15-1) hará lo propio contra el estadounidense Aljamain Sterling (19-3) por el cetro de peso Gallo, en otro duelo de poder a poder que promete muchas emociones.

Según Mario Farrugia, “Betsafe le asigna una cuota de 1.08 y firmes probabilidades de 89% a favor de la campeona que regresa a la jaula tras dar la bienvenida a su primer hijo. En tanto que Anderson, quien ingresa después de haber ganado tres de sus últimos cuatro peleas, tiene una cuota de 8.60 con probabilidad de 11%. ¿Será suficiente?”.

¿Dónde ver el UFC 259 EN VIVO: Jan Blachowicz vs Israel Adesanya?

Para Latinoamérica (menos Chile y México) va por ESPN; DAZN en España; ESPN+ y UFC Pass en Estados Unidos, y para Chile y México por FOX Action.

Andrés Bermúdez y Gastón ‘Tonga’ Reyno, el dúo de lujo de las artes marciales mixtas en ESPN KNOCKOUT, los esperarán con una jornada sabatina electrizante.



Blachowicz vs. Adesanya: horarios en el mundo

Países Preliminar Principal Perú 6:00 p.m. 10:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. 10:00 p.m. Ecuador 6:00 p.m. 10:00 p.m. Argentina 8:00 p.m. 12:00 a.m. Chile 8:00 p.m. 12:00 a.m. Uruguay 8:00 p.m. 12:00 a.m. México 5:00 p.m. 11:00 p.m. Estados Unidos (Miami) 6:00 p.m. 12:00 a.m. España (07/03) 12:00 a.m. 4:00 a.m.

NUESTROS PODCAST

La ivermectina, un medicamento que normalmente se usa para tratar parásitos, incluidos los piojos y la rabia, no pareció tener un impacto significativo en mejorar los síntomas de los pacientes con Covid-19, según una nueva investigación realizada en Colombia con más de 400 personas. El Dr. Elmer Huerta detalló que se realizó como ensayo de control aleatorio doble ciego.